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Yaşam

VENÜS'E ULAŞAN JAPON SONDASI YÖRÜNGEYE GİRMEK ÜZERE ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 19:39

-VENÜS'E ULAŞAN JAPON SONDASI YÖRÜNGEYE GİRMEK ÜZERE ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Venüs'e ulaşan Japon sondası, Dünya'nın bu gizemli komşusunun iklimine ışık tutmak için yörüngesine girmeye hazırlanıyor. Japonya'nın uzay programı için kilometre taşı sayılabilecek ve iki yıl sürecek görev için Venüs'e ulaşan Akatsuki (şafak) sondası, Japonya'nın bir gök taşına bir sondasının gidip gelmesinin ardından, bir başka gezegenin yörüngesine yerleştirdiği ilk uzay aracı olacak. Japon bilim adamları, kısa bir süre iletişimi kesilen sondanın Venüs'ün yörüngesine başarıyla girip girmediğinin bugün geç saatlerde belli olacağını bildirdiler. 1970'lerde Dünya'nın yörüngesine ilk uydu yerleştiren Asya ülkesi olan ve güvenilirliği yüksek H-2 roketlerini geliştiren, ancak hiçbir zaman insanlı uzay uçuşları girişiminde bulunmayan Japonya, Venüs'un volkanik faaliyetini incelemek, kalın bulut tabakası ve ikliminden veriler sağlamak, ayrıca gezegene yıldırım düşüp düşmediğini anlamak üzere tasarlanan Akatsuki'yi 20 Mayısta fırlatmıştı. Görevini yerine getirmek üzere kızılötesi kameralar ve diğer cihazlarla donatılan 300 milyon dolar değerindeki sondanın azami 300 kilometre yaklaşacağı Venüs'ün etrafında elips bir yörüngede kalması öngörülüyor. Bilim adamlarının en çok merakını cezbedenler arasında Venüs'ün hızı saatte 360 kilometreye ulaştığına inanılan yüzey rüzgarları geliyor. Japonya'nın 7 yılı aşkın süre önce uzaya gönderdiği ve gök taşından numune getirdiğine inanılan Hayabusa uzay sondası Haziranda Dünya'ya dönmüş, kapsülünde "minik parçacıklar" bulunmuş, ancak bunların ne olduğu henüz açıklanmamıştı. NASA 1978'de, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2006'da Venüs'e birer sonda göndermişti.

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