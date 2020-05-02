Ventilatör ihracatı serbest bırakıldı

Covid-19 hastalığı tedavisinde kullanılan ventilatörlerin (Solunum cihazı) ihracatı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı. Etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında da kayıt ve izin uygulamasına son verildi.

Dünya'nın haberine göre Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ventilatör, ecmo, oksijen konsantörü, ventilatör sarfları, hasta devreleri, kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması uygulamasına son verildi.

Etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit de kayıt ve izin olmaksızın ihraç edilebilecek.

Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesi sonrasında ventilatör, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksitin ihracatı Ticaret Bakanlığının iznine bağlanmıştı.