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Dünya

Venezüella'da kanlı baskın: 37 ölü, 14 yaralı

Operasyonda 14 infaz koruma memuru yaralandı

17 Ağustos 2017 12:40

Venezüella’nın güneyinde güvenlik güçlerinin bir hapishaneye gerçekleştirdiği gece baskınında 37 mahkum yaşamını yitirdi.

DHA’nın aktardığı habere göre, güvenlik güçlerinin mahkumların kontrolündeki hapishaneye gerçekleştirdikleri baskında, mahkumların direnmesi üzerine çatışma çıktı. 37 mahkumun öldüğü, 14 infaz koruma memurunun yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları baskının dün gece yarısı başladığını ve gece boyunca silah seslerinin devam ettiğini söyledi.

Venezüella basınına göre ülkenin birçok hapishanesi otomatik silahlara da sahip değişik suç örgütlerinin kontrolünde bulunuyor.

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