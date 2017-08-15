Venezüella’da binler emperyalist müdahaleye karşı yürüdü

Venezuela’da binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “askeri müdahale” söylemine karşı sokaklara döküldü. Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler’e sivil ve askerlerin beraber katılacağı askeri tatbikat için emir verdiğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Venezuela’da binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump’un, ülkedeki siyasi krizin çözümü konusunda askeri müdahaleyi bir seçenek olarak öne süren yorumlarına tepki olarak sokaklara çıktı. ABD karşıtı slogan atan protestocular, hoparlörlerden yayılan salsa müzikleri eşliğinde Caracas’taki başkanlık sarayı Miraflores’e yürüdü.

“Emperyalist Yankee çizmesi bu toprakları çiğneyememeli”

Miraflores önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Venezuela lideri Nicolas Maduro, Genelkurmay Başkanı’na 26-27 Ağustos’ta askeri tatbikat yapmak için hazırlıklara başlama emri verdiğini söyledi.

Maduro'nun açıklaması şöyle:

“Herkes savunma planımıza katılım göstermeli. Bakalım bu emperyalist Amerikalıların hoşuna gidecek mi?’ ifadelerini kullanan Maduro şöyle devam etti: “Venezuela toprağı kutsaldır. Emperyalist Yankee çizmesi bu toprakları çiğneyememeli. Barışı tank, uçak ve silahlarla korumaya kendimizi hazırlayalım. Vatan hainleri kulaklarını açsın. Vatan hainleri iyi dinlesin: Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri’ne sivillerin ve askerlerin beraber katılacağı bir askeri tatbikat için emir verdim.”

Ne olmuştu?

Trump, cumartesi günü, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Venezuela’daki ulusal kurucu meclis seçimlerinin ardından devam eden siyasi krizin çözümüyle ilgili olarak, “Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Bu arada askeri seçeneği de dışlamayacağım” demişti.

Latin Amerika ülkeleri içinde Venezuela’ya destek komşu Kolombiya’dan gelmişti. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı açıklamada Trump’ın sözlerini kınarken, Venezuela’daki krizin çözümüne yönelik çabaların barışçıl ve ülkenin egemenliğine saygılı olması gerektiğine işaret etmiş, BM Genel Sekreteri’ne krize çözüm bulması çağrısı yapmıştı.