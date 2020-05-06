Venezuela-İran altın hattı: Uçaklarla 9 ton altın taşındı

Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşü sonrasında içinde bulunduğu ekonomik kriz daha da ağırlaşan Venezuela’nın geçtiğimiz ay İran’a 9 tonluk veya 500 milyon dolarlık altın gönderdiği belirtildi. Bloomberge’e göre Venezuela, bu sevikayatla İran’dan aldığı işlenmiş petrole karşılık ödeme yaptı. Karakas Hükümeti’nin elindeki rezervler bu ödeme sonrasında 6.2 milyar dolara indi. Bu, son 30 yılın en düşük seviyesi.

Bloomberg, İran havayolları şirketi Mahan Air’in sadece bir haftada 12 kez Venezeülla’ya uçtuğunu belirti. İran uçakları, Venezuela’nın rafinaj için ihtiyaç duyduğu kimyasal katkı maddelerini ve rafineri parçalarını getirdi. Mahan Air, altınla ülkesine döndü.

Venezuela daha önce Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de altın karşılığı ticaret yapıyordu. Amerika’nın ambargo baskısı nedeniyle Venezuela ile bu ülkeler arasındaki altın karşılığı ticaret durdu.