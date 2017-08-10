Venezuela'nın en güçlü kadını: Delcy Rodriguez

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin genel başkan yardımcısı Diosdado Cabello Kurucu Meclis başkanlığının rakipsiz favorisi sayılmaktaydı ama beklenen olmadı. Muhalefetin boykot ettiğini seçimden birkaç gün sonra bu makama kısa süre öncesine kadar Venezuela'nın eski dışişleri bakanlarından Delcy Rodriguez'in getirileceği açıklandı.

Cabello ülkenin ikinci güçlü 'adamı' sayılmaktaydı ve nüfuz sahibi bir entrikacı olarak tanınmıştı. Maduro için tehlikeli olabilirdi. 48 yaşındaki Rodriguez'in aniden güçlenmesi ona devlet mekanizması üzerinde etkili olma imkânı yarattı. Eski Dışişleri Bakanı, yeni Venezuela Anayasası'nı hazırlayacak olan Kurucu Meclis'e başkanlık edecek.

Babası sosyalizm uğruna ölmüştü

Delcy Eloina Rodriguez Gomez nasıl Venezuela'nın en 'güçlü kadını' oldu? Siyasete ilgi duymasına ailesinde yaşanan elim olay yol açmış olabilir. Babası 'Sosyalist Birlik'in kurucuları arasında yer almaktaydı ve daha sonra partinin genel sekreteri olmuştu. 1976 yılında tutuklanarak cezaevinde işkenceyle öldürüldüğünde 34 yaşındaydı. Delcy Rodriguez babasını kaybettiğinde yedi yaşındaydı.

Rodriguez genç yaşında Marksist ideolojiye ilgi duymaya başladı ve çeşitli sosyalist gruplara katıldı. Hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra çalışma hukuku yüksek lisans eğitimi için Fransa ve İngiltere'ye gitti. Hugo Chavez döneminde devletin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Siyasetteki yükselişi 2013 yılında Nicolas Maduro ile başladı.

Acımasız rejim hizmetkârı

Maduro unu önce haberleşme ve enformasyon bakanlığına atadı, daha sonra da dışişleri bakanı yaptı. 2014 – 2017 yılları arasında son derece sert ve hırçın bir bakan olarak tanındı. Rodriguez'i eleştirenler onun 'diplomasi anlayışının' olmadığını söylüyor. Rejimden yana olanlar ise bayan dışişleri bakanını, Maduro rejimini uluslararası eleştiriler karşısında kararlılıkla savunan 'onurlu' görev anlayışından söz ederler.

Delcy Rodriguez 2016 yılının aralık ayında Buenos Aires'te düzenlenen Mercosur buluşmasına davetsiz gitti. Buluşmadan kısa süre önce Venezuela bu önemli ekonomik topluluktan uzaklaştırılmıştı. "Kapıdan bırakmazlarsa camdan girerim" demişti ama toplantıya katılmasına izin verilmedi.

Amerikan Devletleri Teşkilatı (OAS) Venezuela krizini görüşmek üzere toplandığında Rodriguez ülkesinin topluluktan ayrıldığını ilan etti.

Delcy Rodriguez Kurucu Meclis başkanı olarak ülke Anayasasını yeniden kaleme alacak. Bu yetki onu Devlet Başkanı Maduro'dan daha güçlü kılıyor. Anayasayı yeniden yazarken 'merhametsiz' ve 'tavizsiz' stilini muhafaza edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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Evan Romero-Castillo