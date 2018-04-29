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BBC Türkçe

Venezuelalı kemancı Wuilly Arteaga eylem sırasında yaralandı

Venezuela'da protestolarda keman çalarak ünlenen kemancı Wuilly Areaga dün başkent Caracas'ta düzenlenen eylem sırasında çıkan çatışmalarda yaralandı. Başkan Nicolas Maduro ise eylemcilere "terörist" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Venezuela'da protestolarda keman çalarak ünlenen kemancı Wuilly Areaga dün başkent Caracas'ta düzenlenen eylem sırasında çıkan çatışmalarda yaralandı.

yüzünün şişmiş olduğu görülüyor

Başkan Nicolas Maduro ise eylemcilere "terörist" dedi.

Reuters haber ajansının paylaştığı görüntülerde Arteaga'nın yaralandığı sırada polisin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz, eylemcilerin de taş attığı anlaşılıyor.

Arteaga daha sonra hasta yatağında da keman çaldığı görüntüleri paylaştı.

Muhalefet partilerinin oluşturduğu bir koalisyon dün başkent Caracas'ta, Meclis'in Yüksek Mahkeme'ye yargıç atama hamlesini desteklemek için eylemler düzenlemişti.

Yüksek Mahkeme ise bu hamlenin hukuksuz olduğunu savunarak askeri ve sivil yetkilileri cebir kullanacak eylemler düzenlemeye davet etmişti.

Wuilly Arteaga, hükümet karşıtı eylemlerde başı çeken La Resistencia (Direniş) adlı bir gençlik örgütünün üyesi.

Arteaga Mayıs ayında polisin kemanını kırmasının ardından gözyaşları için çekilen görüntüsün ardından ünlenmişti.

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