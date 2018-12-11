Venezuela'dan çekilen Goodyear kıdem tazminatlarını araba lastiğiyle ödeyecek

Venezuela'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan araba lastiği üreticisi Goodyear, çalışanlarına kıdem tazminatlarının bir bölümünü 10'ar lastikle ödeyecek.

Gıda sıkıntısının yaşandığı ve birçok diğer tüketim malzemesinin bulunamadığı ülkede kaliteli araba lastiği, karaborsada oldukça yüksek fiyatlardan satılıyor. Birçok uluslararası şirket, ekonomik kriz ve ABD'nin yaptırımları nedeniyle ülkeyi terk etmiş durumda.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, siyasi rakiplerini ve ABD'yi, hükümetine karşı "ekonomik savaş" yürütmekle suçluyor.

2.3 milyon Venezuelalı ülkeyi terk etti

Reuters'a göre Goodyear'dan dün yapılan açıklamada, "Hedefimiz Venezuela'daki faaliyetlerimizi devam ettirmekti. Ancak ekonomik koşullar ve ABD yaptırımları bunu imkansız hale getirdiği için üretimi durdurma kararı aldık" dendi.

Daha önce de Kellogg, Kimberley Clark ve bazı havayolu şirketleri Venezuala'dan çekilme kararı almıştı.

Venezuela'da 2014'ten beri ağır bir ekonomik kriz yaşanıyorr. Hiper enflasyon, elektrik kesintileri gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 2.3 milyon kişi ülkeyi terk etti. Son iki yıldır ABD yönetimi üst düzey yetkililer dahil onlarca Venezuelalıya yaptırım uyguluyor.

Trump yönetimi bu kişileri yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan hakları ihlalleriyle suçluyor.