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Ekonomi

Venezuela'dan bir haftada ikinci kripto para birimi : Petro Gold

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Şubat (DHA) – Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro, bir hafta içinde Petro Gold isimli yeni bir kripto para biriminin tanıtılacağını açıkladı

23 Şubat 2018 12:54

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Şubat (DHA) – Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro, bir hafta içinde Petro Gold isimli yeni bir kripto para biriminin tanıtılacağını açıkladı.
CCN’de yer alan habere göre, Maduro yaptığı açıklamada Venezuela’nın ikinci kripto para biriminin değerli metaller tarafından destekleneceğini ve bir hafta içinde Petro Gold isimli kripto para biriminin tanıtılacağını duyurdu.
Venezuela Ekonomi Bakanı Simon Zerpa’nın Aralık sonunda, ülke genelindeki ekonomik ablukadan kurtulmak için gerçekleştirilebilecek en mantıklı eylemin kripto para piyasasına katılmak olduğunu söylemesinin ardından, “Petro” adıyla Venezuela’nın sanal para birimleri piyasasına gireceği duyurulmuştu.
Maduro, petronun ön satışının başlamasından iki gün sonra yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, “Gelecek hafta petro’nun gelişimine katkı sağlayacak olan ve altınla desteklenen Petro Gold’u piyasaya tanıtacağım” dedi.
Petro için 20 Şubat’ta başlayan ön satışta 82.4 milyon petro satışa sunulurken Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tareck El Aissami Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Petro kripto para hem Venezuela vatandaşları tarafından hem de yabancı ülke vatandaşları tarafından alınabilir” dedi ve Venezuela, petrol destekli kripto para birimi \"petro\"nun ön satışının ilk gününde 735 milyon dolar talep topladı. 
Petro duyurusunun ardından Venezuela muhalefet partisinin çoğunlukta olduğu Kongre, kripto para birimini ülkenin petrol rezervlerini ipotek altına alan “yasa dışı ve anayasaya aykırı” bir araç olarak tanımlarken, ABD de, petroya yatırım yapan vatandaşlarını, \"yaptırımları ihlal ettikleri\" konusunda uyardı.
Telesur’da yer alan habere göre Brezilya, Danimarka, Honduras, Polonya, Norveç ve Orta Doğu’dan birçok yatırımcı petroyla ilgili olan olumlu düşüncelerini belirtirken, bu ülkelerden bazıları petroyu bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başladı.

 

 

 

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