Venezuela’daki protestolarda 12 kişi hayatını kaybetti

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı üç haftadır süren protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı artıyor. Venezuela Kamu Bakanlığı'nın teyit ettiği sayılara göre dün meydana gelen yağma ve şiddet olaylarında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Üç haftadır süren protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 20'ye yükseldi.

Reuters'in haberine göre ölenlerden sekizi, başkent Caracas'ın yoksul El Valle semtinde yağmalamak üzere girdikleri bir fırında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Semtte süpermarket işleten Hane Mustafa ajansa yaptığı açıklamada "Dün gece saat 9 ya da 10 sularında olaylar korkutucu bir hal almaya başladı, ellerinde silahlarıyla bir grup insan geldi ve yağmaya başladı” diye konuştu. "Güvenlik hükümetin elinde değil. Her şeyimizi kaybettik” diyen Mustafa yağmayı marketin hemen bitişiğindeki evinden duyabildiğini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan El Valle sakinlerinden Carlos Yanez semtte "savaş benzeri” bir durumun yaşandığını belirtti. 33 yaşındaki Venezuelalı inşaat işçisi "Polis göz yaşartıcı gaz atıyordu, binalardaki silahlı siviller ateş açıyordu. Ailem ve ben kendimizi yere attık. Korkunçtu” diye konuştu.

Muhalefet, hükümeti kendilerine saldırması için silahlı çeteleri sokaklara salmakla suçluyor. Semtte oturanların çektikleri videolarda binalardaki insanların sokaklardaki silahlı kişilere pencerelerden şişe ve başka cisimler attıkları ve "Katiller” diye bağırdıkları görülüyor. Bir görüntüde protestocular zırhlı polis araçlarına molotof kokteyli atıyor ve biber gazı sıkan bir aracı ateşe veriyor.

Yakınlardaki bir hastanede kalan 54 çocuğun tahliye edildiği gelen bilgiler arasında.

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AP/AFP/Reuters/EC/HS