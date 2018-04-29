Venezuela'daki gösterilerde bir kişi öldürüldü

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı gerçekleştirilen gösterilerde yaşanan şiddet olaylarında bir genç adam öldürüldü.

20 yaşlarının başındaki Hecder Lugo, Valencia kentinde başından yaralanması sonrası yaşamını yitirdi.

Yetkililer, genç adamın vurulduğunu söyledi.

Bazı kentlerde gençler marketleri yağmaladı.

Başkent Caracas'ta bir zırhlı araç, göstericilerin üzerine sürülürken görüntülendi.

Haftalardır süren gösterilerde en az 36 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Valencia'da bulunan haber ajansı AFP'nin muhabiri, kentin bir afet bölgesine benzediğini söyledi.

Yağma olayları esnafın tepkisine neden oluyor.

Bir fırın çalışanı Nuvia Torrealba AFP'ye, "Kalabalık bir gruptular. Duvarı aşıp geldiler ve her şeyi aldılar. Her şeyi tahrip ettiler" dedi.

Bu arada ülkenin batısındaki Rosario de Perija kentinde ise, Hugo Chavez'in küçük bir heykelinin göstericiler tarafından devrildiğini gösterdiği belirtilen bir video sosyal medyada yayınlandı.

Son haftalarda yaşanan bir dizi gelişme, hükümet ile muhalefet arasındaki tansiyonun yeniden artmasına ve sokak gösterilerinin başlamasına yol açmıştı.

Bunlar arasında en önemlisi, Yüksek Mahkeme'nin 29 Mart'ta aldığı kararla, muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'in yetkilerini devraldığı yönündeki açıklaması oldu.

Muhalafet, bu kararın kuvvetler ayrılığına zarar verdiğini ve ülkeyi Maduro'nun tek adam yönetimine yaklaştırdığını öne sürdü.

İktidarı döneminde ülkede kapsamlı sosyal politikaları hayata geçiren Hugo Chavez 2013'te yaşamını yitirmişti.

Son yıllarda düşen petrol fiyatları ülkenin petrol ihracatı gelirlerini düşürmüş durumda.

Ülkede gıda, ilaç, süt gibi temel ürünlerine erişimde sıkıntı yaşanıyor.

IMF, Venezuela'da enflasyonun bu yıl yüzde 700'ün üzerine çıkacağı tahmininde bulunuyor.

Ülkede devlet başkanlığı seçimleri gelecek yılın sonunda yapılacak.