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BBC Türkçe

Venezuela'da üniformalı bir grup 'isyan' gerekçesiyle tutuklandı

Nisan ayından bu yana protestoların devam ettiği ülkenin 3. büyük kentideki bir kışlaya, "Devlet Başkanı Maduro'ya karşı isyan" açıklaması yapıldığı gerekçesiyle baskın düzenlendi. İktidardaki Sosyalist Parti'nin genel başkan yardımcısı olan Diosdado Cabe

29 Nisan 2018 20:30

Nisan ayından bu yana protestoların devam ettiği ülkenin 3. büyük kentideki bir kışlaya, "Devlet Başkanı Maduro'ya karşı isyan" açıklaması yapıldığı gerekçesiyle baskın düzenlendi.

İktidardaki Sosyalist Parti'nin genel başkan yardımcısı olan Diosdado Cabello, olayı bir "terörist saldırı" olarak tanımladı.

Baskının gerçekleştiği kışlanın ülkenin kuzey batısındaki Carabobo eyaletine bağlı Valencia kentinde bulunduğu belirtildi.

Yapılan baskın sırasında silah seslerinin de duyulduğu bildirilirken, yetkililer 7 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda kendilerine 41. Birlik ismini veren bir grup üniformalı kişinin açıklama yaptığı görülüyor.

Videoda konuşan kişi, "Bu bir darbe değil ama anayasal düzeni yeniden sağlamak için yapılan askeri ve sivil bir girişim" diyor.

Aynı kişi, başlattıkları hareketin "Katil bir diktatör olan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı meşru bir isyan" olduğunu da söylüyor.

Ülkede Nisan ayından bu yana protestolar düzenleniyor.

Muhalefet Devlet Başkanı Maduro'yu otoriterleşmekle suçluyor.

Protestoların hedefinde olan Kurucu Meclis ise Cumartesi günü yemin ederek göreve başladıktan sonra ilk oturumunu düzenledi.

muhaliflerinden olan başsavcı Luisa Ortega görevden alındı.
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