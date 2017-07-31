Venezuela'da tartışmalı seçim sırasında kan aktı

Venezuela'da ülkenin anayasasını belirleyecek olan kurucu meclisin seçildiği oylama dün yapıldı. Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena yaklaşık 8 milyon 100 bin seçmenin oy kullandığını ve katılımın yüzde 41,53 olduğunu açıkladı. Muhalefet ise sonuçların hileli olduğunu 19 milyon 400 bin kayıtlı seçmenden sadece 2 milyon 480 bin kişinin oy kullandığını duyurdu.

Muhalif parlamento başkanı Julio Borges, sonuçlar açıklanmadan önce yaptığı açıklamada "Tarihimizdeki en büyük seçim hilesi. Lucena 8 milyondan fazla oy kullanıldığını açıklayacak, gerçek sonucu üçle çarpıyorlar” dedi.

545 üyeli kurucu meclisin belirlendiği seçimde yaklaşık 5 bin 500 aday yarıştı. Muhalefet partilerinin boykot ettiği seçimde iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'ne yakın isimler aday oldu.

Gösterilerde iki çocuk hayatını kaybetti

Kurucu meclis seçimi sırasında sokaklarda protestolar vardı. Savcılık hafta sonu düzenenlenen gösterilerde en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Muhalefet ise hayatını kaybedenlerin sayısını 15 olarak duyurdu. Ölenler arasında 13 ve 17 yaşında iki çocuk da bulunuyor. Çocukların Tachira eyaletindeki protestolar sırasında kurşunlara hedef olduğu belirtiliyor.

Kolombiya sınırındaki eyalette daha önce de bir asker öldürüldü. Cumana kentinde muhalif bir gençlik örgütünün 30 yaşındaki bölge sekreteri protestolar sırasında vurularak hayatını kaybetti. Merida kentinde de gösteriler sonrasında iki erkek cesedi bulundu. Aynı kentte cumartesi günü de bir kişi vurularak öldürülmüştü. Barquisimeto kentinde 43 yaşındaki bir adam başından vuruldu.

Seçimden bir gece önce de adaylardan José Félix Pineda Bolivar eyaletindeki evinde kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü. 39 yaşındaki avukat, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin adaylarındandı.

Seçim sonuçlarını birçok ülke tanımıyor

Pazar günü yaklaşık 20 partinin içinde yer aladığı muhalif seçim ittifakı Demokratik Birlik Masası (MUD) başkent Caracas'ta bir protesto gösterisi düzenledi. "Diktatörlüğe ve anayasa sahtekârlığına karşı" sloganıyla düzenlenen gösteriye katılım yoğun polis varlığı nedeniyle sınırlı oldu. Pazartesi için de gösteri çağrısında bulunan muhalif siyasetçi Henrique Capriles "Bu hileli süreci tanımıyoruz, bizim açımızdan yok hükmündedir, yoktur" diye konuştu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley oylama sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela'nın diktatörlük yönünde bir adım daha attığını söyledi. Haley "Maduro'nun sahte seçimi diktatörlük yönünde başka bir adım. Meşru olmayan bir hükümeti kabul etmeyeceğiz. Venezuela halkı ve demokrasi üstün gelecek” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da seçimin "meşru şekilde seçilmiş Ulusal Meclisi ikame etmek için tasarlandığını ve Venezuela halkının kendi kaderini tayin hakkının altını oyduğunu" açıkladı. ABD daha önce de seçimlerin düzenlenmesi halinde Venezuela'ya ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Peru, Costa Rica, Panama'nın da aralarında olduğu birçok Güney Amerika ülkesi ve Avrupa Birliği de seçim sonuçlarını tanımayacağını duyurmuştu.

Kurucu meclisin hafta ortasında başkent Caracas'taki parlamento binasında göreve başlaması bekleniyor. Kurucu meclisin muhalefetin çoğunlukta olduğu parlamentonun yerini alabileceği belirtiliyor.

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Reuters/AFP/dpa/AP/EC/HS