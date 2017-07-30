Venezuela’da tartışmalı kurucu meclis seçimi

Venezuela'da halk kurucu meclis seçimi için sandık başına çağrıldı. Seçmenler ülkenin anayasasını yapacak olan 545 üyeli meclisin üyelerini belirleyecek. 19 milyon 400 bin kayıtlı seçmenin olduğu ülkede 5 bin 500 aday yarışıyor. Kurucu meclis 2016 yılından beri muhalefetin çoğunluğa sahip olduğu parlamentonun yerini alacak ve parlamento binasında gelecek hafta görevine başlayacak.

Venezuela'da yaklaşık 20 muhalefet partisinden oluşan ittifakın boykot ettiği seçimi iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin kazanması bekleniyor. Muhalifler etkin oldukları parlamentoyu dağıtacağı ve Maduro'ya seçimleri erteleme ve seçim kanunu düzenleme yetkisi vereceği gerekçesiyle oylamaya karşı çıkıyor. Seçimler sırasında ülkede protesto gösterileri devam ediyor. Muhalefetin seçim ittifakı Demokratik Birlik Masası (MUD) taraftarlarına başkent Caracas'taki anayol üzerinde düzenlenecek kitlesel protesto gösterisine katılma çağrısı yaptı. Venezuela'da muhalefet lideri Freddy Guevara cumartesi günü "Yarın bunun sadece bir anayasal sahtekârlık olmadığı aynı zamanda da Maduro ve çetesinin en büyük tarihi hatası olduğu belli olacak” diye konuştu.

Seçimde yarışan bir aday öldürüldü

Oylama sırasında ülkede 232 bin güvenlik gücü görev yapıyor. Ülkede dört aydır devam eden protesto gösterilerinde 115'ten fazla insan hayatını kaybetmişti. Kurucu meclis üye adaylarından Jose Felix Pineda’nın (39) Ciudad Bolivar kentinde öldürüldüğü açıklandı. Savcılık Pineda'nın gece evine giren kimliği belirsiz kişiler tarafından birkaç el ateş edilerek öldürüldüğünü belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün yaptığı açıklamada ülkenin yeni anayasasını şekillendirecek olan kurucu meclisin ülkede barışı yeniden tesis edeceğini söyledi. Dünyadaki sağ kanat hükümetlerin kurbanı olduğunu vurgulayan Maduro, ülkedeki gıda ve ilaç kıtlığının ve üç basamaklı enflasyon rakamlarının düşmanları tarafından açılan “ekonomik savaşın” bir sonucu olduğunu belirtti. Muhalefetin protesto gösterilerini vandalizm ve keyfi şiddet olarak tanımlayan Maduro kurucu meclis olmadan şiddetin sona erdirilemeyeceğini ifade etti. Maduro tüm dünyadan da referandumun sonuçlarını tanımasını istedi.

ABD geçen hafta 13 üst düzey sosyalist parti üyesine yaptırımlar yürürlüğe koyarak oylamaya tepkisini göstermişti. Donald Trump yönetimi seçimin gerçekleşmesi halinde ek ekonomik yaptırımlar getirileceğini duyurdu. Komşu ülke Kolombiya da oylamanın sonucunu tanımayacağını açıkladı.

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AFP/DPA/Reuters/EC/MK