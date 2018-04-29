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BBC Türkçe

Venezuela'da tartışmalı kurucu meclis açıldı

Venezuela'da yeni bir anayasa yapması amacıyla geçen hafta seçilen Kurucu Meclis, tartışmalara ve protestolara rağmen açıldı. Kurucu Meclis, üyelerinin yemin etmesi için toplanırken bir yanda başkent Caracas'ta muhalifler Meclis'e doğru yürümeye çalıştı.

29 Nisan 2018 20:30

Venezuela'da yeni bir anayasa yapması amacıyla geçen hafta seçilen Kurucu Meclis, tartışmalara ve protestolara rağmen toplandı.

Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun aylardır süren ve en az 125 kişinin ölümüne yol açan protestoları ancak yeni bir anayasanın sona erdirebileceğine dair sözleri yurt içi ve yurt dışından eleştirilerin önüne geçememişti.

Maduro'nu eşi ve oğlunun da aralarında olduğu 545 üyeli Meclis, 1999 yılına ait olan anayasayı yeniden yazma görevini üstleniyor.

Muhalifler ise Maduro'nun bu anayasa sayesinde elindeki güçleri daha da sıkılaştıracağını iddia ediyor.

Kurucu Meclis, üyelerinin yemin etmesi için toplanırken bir yanda başkent Caracas'ta muhalifler Meclis'e doğru yürümeye çalıştı.

Ancak polis toplananlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin yüzlerce kişiye müdahale etmesi üzerine yaralananlar oldu.

Şehrin başka yerlerinde ise Maduro yanlısı Venezuelalıların bayraklar ve alkışlarla Kurucu Meclis'in toplanmasını kutladığı görüldü.

Maduro'ya yakın isimlerden olan eski dışişleri bakanı Delcy Rodriguez, meclis başkanı oldu.

Açılış konuşmasında muhalefeti 'faşist' olarak tanımlayan Rodriguez, uluslararası topluma müdahalede bulunmaması gerektiği yönünde çağrı yaptı.

ABD, Avrupa Birliği, Vatikan, Meksika, Arjantin ve Şili gibi ülkeler ise yeni meclisi kınadıklarını belirtti.

yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.öne sürmüştü.

Maduro, bu iddiaları reddederken. Maduro'nun önde gelen muhaliflerinden biri olan başsavcı Luisa Ortega ise iddiaların araştırılması için soruşturma başlattı.

Son aylarda muhalefet ve Maduro arasındaki gerginlik üst safhaya vardı.

Bu hafta içinde ev hapsinde tutulan muhalefet liderleri Leopoldo López ve Antonio Ledezma, evlerinden tekrar alınarak hapishaneye götürülmüştü.

Lopez, halen askeri hapishanede tutulurken Ladezma ev hapsine geri döndü.

Maduro anayasa yazıldıktan sonra tekrar bir referandum düzenleneceğini söylüyor.

Datanalisis şirketine göre Maduro'ya destek yüzde 20 seviyelerine gerilemiş durumda.

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