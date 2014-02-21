Venezuela'da şiddet tırmanıyor



Venezuela'da güvenlik güçleri ile muhalefet arasındaki çatışmalar sürüyor. Caracas hükümeti gerginliğin bir türlü dinmemesi nedeniyle San Cristobal kentine bir tabur paraşütçü asker gönderdi. Askerler protestoların kalesi olan bu kentte güvenliği sağlamayı hedefliyor.

Üç hafta önce başladı

San Cristobal'daki protestolar üç hafta önce üniversite kampüsünde bir öğrenciye tecavüz girişimiyle patlak verdi. Protestolar ilk başta ülkede giderek artan suç oranına yönelikti. Kısa süre içinde gösteriler, ülkenin zengin petrol kaynaklarına rağmen enflasyonu bir türlü kontrol altına alamayan hükümetten duyulan hoşnutsuzluğa dönüştü.

Eylemler kısa süre içinde ülke geneline yayıldı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda altı kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı. Polis çarşamba günü göstericilere biber gazı kullandı. Muhalefet lideri Henrique Capriles, eylemlerin şiddet kulanılarak bastırıldığını söyleyerek, hükümeti eleştirdi. Dün başkentteki gösterilerde bazı sokaklara yanan lastiklerle barikatlar kuruldu.

Devlet Başkanı Madura'nın tepkisi

Devlet Başkanı Nicolas Madura, gösterileri 'hükümete yönelik bir darbe' diye nitelendiriyor ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan etme tehdidinde bulunuyor.

Maduro ülkede görev yapan yabancı basının gösterilerle ilgili haberlerinden rahatsızlık duyuyor. Amerikan televizyonu CNN'in bürosunu kapatmak ve ülkeden göndermekle tehdit etti.

Obama'nın açıklaması

ABD Başkanı Barack Obama'nın Madura'ya yönelik uyaran konuşmasına tepki gösteren Devlet Başkanı, bunu ülkenin 'iç işlerine müdahale' olarak nitelendirdi. Başkan Obama Meksika'nın Toluca kentinde yapılan Kuzey Amerika Zirvesi'nde, Venezuela'daki gelişmelerden duyduğu kaygıyı dile getirmiş ve gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılması ve diyalog kurulmasını talep etmişti.

ABD Başkanı Obama'nın diyalog çağrısıyla muhalif politikacılardan Leopoldo Lopez'i kastettiği tahmin ediliyor. Protestoları organize eden Lopez polise teslim oldu. Cinayetle suçlanan Lopez'e daha sonra sadece şiddete teşvik ve kundaklama suçlarından dava açıldı.