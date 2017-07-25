Venezuela'da sağ muhalefetten 48 saatlik grev kararı

30 Temmuz’da Venezuela’da yapılancak Kurucu Meclis seçimleri öncesinde sağ muhalefet 48 saatlik grevin de dahil olduğunu bir dizi eylem planı açıkladı. Venezuela Dışişleri Bakanı Samuel Moncada, sağ muhalefetin eylemleriyle birlikte şiddet dalgasının yükseleceği konusunda uyarıda bulundu.

Sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) geçen hafta perşembe günü düzenlediği 24 saatlik grevin ardından bu haftada yine Kurucu Meclise karşı Çarşamba’dan itibaren 48 saatlik bir grev çağrısı daha yaptı. İki gün boyunca ülkede hayatı durdurmayı amaçlayan sağ muhalefet liderleri patronları iş yerlerini iki gün boyunca kapatmaya, işçileri de trafiği kesmek, yollara engel koymak dışında evden çıkmamaya çağırdı. Sağ muhalefet grevin ardından büyük bir yürüyüş planlıyor.

Dışişleri bakanı Samuel Moncada ise sağ muhalefetin ajandasına atıfla ülkede oluşabilecek olan yeni şiddet dalgasına karşı uyarıda bulundu.

OAS Çarbaşma günü Venezuela’yı görüşecek

Öte yandan Amerikan Devletmeri Topluluğu (OAS) da Çarşamba günü aralarından ABD ve Meksika’nın da bulunduğu 17 ülkenin isteği üzerine OAS Daimi Konseyinde Venezuela meselesini görüşecek. Toplantıya Venezuela sağ muhalefetinin de katılacak. OAS, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Kurucu Meclis kararından vazgeçmesi çağrısında bulunacak.

Maduro’nun üzerindeki uluslararası baskı artarken İspanya eski başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero, Şili'nin La Tercera gazetesine verdiği demeçte Venezuela’daki krizin çözümü için diyalogdan başka yolun olmadığını söyleyerek taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Sağ muhalefetten halk oylaması

30 Temmuz’da milletvekili seçimleri yapılacak olan Kurucu Meclis kararı, 1 Mayıs’ta Bolivarcı anayasanın "devleti dönüştürmek" amacıyla bir kurucu meclis toplamasına izin veren 347. maddesine dayanarak alınmıştı. Ülkeye barışın ancak Kurucu Meclis ile geleceğini söyleyen Maduro Kurucu Meclis ile çoğu sağcıların elinde olan Ulusal Meclis’i devre dışı bırakmayı planlıyor.

Sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) ise Kurucu Meclise anayasal olmadığı gerekçesiyle karşı çıkıyor. MUD 16 Temmuz’da Kurucu Meclis kararına karşı sembolik bir referandum düzenlememişti. Referanduma yaklaşık 7 milyon kişinin katılması ve katılımcılardan yüzde 98’inin ise Maduro karşıtı görüş bildirmesi üzerine ise MUD, Kurucu Meclisi durdurmak için harekete geçme zamanının geldiğini söylemişti.

Nisan başından beri sağ muhalefetin çağrısıyla süren şiddet olaylarında 96 kişi hayatını kaybetmişti.