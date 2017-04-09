Venezuela'da protestolara polis müdahalesi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta ülkedeki siyasi ve ekonomik krizden sorumlu tuttukları Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu protesto eden göstericilere emniyet güçleri biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda göstericilerin polise taş atarak karşılık verdiği, bir grup göstericinin ise bir resmi daireye girerek camları kırdığı, etrafı talan ettiği bildirildi.

İnsan hakları aktivisti ve avukat Alfredo Romero, çıkan olaylarda 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Olaylarda onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Nestor Reverol yaşananları "faşist grupların terör eylemleri" sözleriyle değerlendirdi.

50 binden fazla kişinin katıldığı gösteriler barışçıl bir ortamda başlamış, ardından binlerce kişi insan haklarının garantisi olarak görülen Defensor del Pueblo binasına doğru yürüyüşe geçmişti. Protestocular en kısa zamanda seçimlerin tekrarlanmasını talep ediyor.

Venezuela'da dün muhalif lider Henrique Capriles'in kamu görevinde usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla siyasetten 15 yıl men edildiği açıklanmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Capriles ise 'hükümet darbesi' yapıldığını ve muhalefetin zayıflatılmaya çalışıldığını savunuyor.

Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasındaki iktidar mücadelesi yıllardır devam ediyor. Muhafazakâr muhalefet ittifakı Maduro'nun devlet başkanlığından uzaklaştırılmasını istiyor.

Ham petrol fiyatlarının düşmesi zengin petrol yataklarına sahip Venezuela'nın ağır siyasi ve ekonomik krize sürüklenmesinde etkili rol oynamıştı.

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