Venezuela’da protestolar 100 günü doldurdu

Venezuela'da 2014'ten bu yana hapis yatan muhalefet lideri Leopoldo Lopez'in cezasının ev hapsine çevrilmesinin ardından muhalefet, sosyalist hükümete karşı protestolarını sürdürdü. Protestoların 100. günü olan pazar günü, muhalefet yanlısı binlerce kişi başkent Caracas’ta gösteri yaptı. Bu gösterilere paralel olarak binlerce hükümet yanlısı da şehir merkezinde yürüyüş yaptı. Hükümet de yeni anayasayı yapması öngörülen yasama kurulunun seçimleri için seçim kampanyasını başlattı. Seçim tarihi olarak 30 Temmuz belirlenirken, muhalefet bu seçimlere karşı çıkıyor ve 545 sandalyeli kurul için aday göstermeyi reddediyor.

Devlet Başkanı Nicolás Maduro, mayıs ayı başında üyelerin yarısı siyasi partiler dışındaki sendika gibi sivil toplum örgütlerinden oluşan bir yasama kurulu kurmayı önermişti. Ancak Maduro'yu söz konusu yasama kurulunu kendi taraftarları ile doldurup, yeni anayasanın yardımı ile gücünü pekiştirmeye çalışmak istemekle suçlayan hükümet karşıtları, gelecek pazar günü seçim karşıtı bir referandum yapılması çağrısında bulundu.

Gösterilerde ölenlerin sayısı 93'e çıktı

Venezuela Yüksek Mahkemesi bu yılın nisan ayında muhalefetin kontrolündeki parlamentonun yetkilerini almış, protestolar üzerine üç gün sonra kararını değiştirmişti. Ancak mahkemenin kararı Maduro karşıtı gösterilerin yayılmasını önleyemedi. Pazartesi günü Carabobo eyaletindeki gösterilerde 16 yaşındaki bir gencin öldürülmesinin ardından, muhalif göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.

Muhalefetin ağır ekonomik kriz ve ülkedeki gıda kıtlığından sorumlu tuttuğu Maduro yıllardır ülkeyi parlamentonun onayına sunmadan özel kararname ve OHAL koşulları altında yönetiyor. Ülkede 2015 yılından beri yerel ve bölgesel seçimler de yapılmıyor.

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AFP/DW, AÜ/GA