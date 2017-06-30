Venezuela’da politik gerginlik: 3 ayda 80 ölü

Kamu binalarına helikopterli saldırının ardından politik gerginliğin giderek arttığı Venezuela’da Dışişleri Bakanı Samuel Moncada saldırıyı "savaş suçu” olarak tanımladı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Venezuela halkını, saldırganın yakalanması için işbirliği yapmaya çağırdı. Venezuela’da askeri birliklerin yeni bir saldırı olasılığına karşı alarm durumunda olduğu bildirildi. Öte yandan sağ muhalefetin gösterileri sırasında ise 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle 3 aydır süren gösterilerde ölü sayısı 80’e yükselmiş oldu.

Maduro’dan işbirliği çağrısı

Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı Samuel Moncada ise başkentte 70 ülkenin diplomatik temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada içişleri bakanlığı ve yüksek mahkeme binalarına karşı düzenlenen helikopterli saldırının "çocuklar da dahil olmak üzere sivillere karış işlenmiş bir savaş suçu" olduğunu söyledi. Moncada, saldırganı "diktatörlüğe karşı savaşan bir hayırsever" olarak sunan ulusal ve uluslararası medya organlarına tepki gösterdi.

Venezuela Televizyonu’na konuşan Başkan Maduro ise "O bir suçlu. Eğer hala bizim sınırlarımızın içindeyse Venezuela halkından işbirliği istiyorum. Venezuela halkı onu teşhis eder etmez nerede olursa olsun o terörist yakalanacak” dedi. Maduro, ülkede barış sağlamanın tek yolunun kurucu meclis olduğunu da yineledi.

2 kişi daha yaşamını yitirdi

Maduro’nun diyalog çağrılarını reddeden sağ muhalefet ise kurucu meclisi protesto etmek için sokağa çıkmayı sürdürüyor. Yerel basına göre Maracaibo’da ana yolu kesen protestocuların saldırısına uğrayan kamyon sürücüsü kaçmaya çalışırken 20 yaşındaki motosikletli Luigin Paz'a çarptı. Paz, olay yerinde yaşamını yitirirken göstericilerin kamyonu ateşe vermesi üzerine 33 yaşındaki Jose Bravo’nun vücudunun yüzde 95 üçüncü dereceden yandı.

Pazartesi gecesi kafasından yaralanan 25 yaşındaki Jhonatan José Zavatti Serrano'nun ise da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre Zavatti’nin barikatların yanından geçerken yaralanmıştı.

Böylelikle İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülkede 3 aydır süren şiddet gösterilerinde ölenlerin sayısı 80’e yükseldi.

Helikopterle saldırmıştı

Sağ muhalefetin geçen günlerde askerlere isyan çağrısının üzerine Oscar Perez adlı bir polis memuru, iki gün önce kaçırdığı polis helikopteriyle yüksek mahkeme ve içişleri bakanlığı binalarını bombalamıştı. Saldırılarla ilgili eş zamanlı olarak paylaşılan videoda yüzleri silahlı ve maskeli kişilerle birlikte görüler Oscar Perez, "kendilerinin polis, asker ve halktan oluşan bir koalisyon” olarak tanımlamış ve "haydut hükümete" karşı çıkma çağrısında bulunmuştu. Saldırının üzerine hükümet yanlıları, çoğu sağ muhalefetin elinde bulunan Ulusal Meclisi kuşatmış, milletvekillerinin dışarıya çıkmasına izin vermemişti. (DHA)