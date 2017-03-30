Venezuela'da parlamentonun yetkilerine el konuldu

Venezuela Yüksek Mahkemesi, muhaliflerin çoğunlukta olduğu parlamentonun yetkilerini süresiz olarak kendi üzerine aldığını açıkladı.

El Universal'ın haberine göre, parlamentonun aldığı tüm kararlar artık hükümsüz sayılacak. Yüksek Mahkeme, kararın gerekçesini parlamentodaki çoğunluğun yasal düzenlemelere uymaması ve yargının aldığı kararları hiçe sayması olarak açıkladı. Bu eylemlere örnek olarak mahkemenin seçilmelerini hükümsüz saydığı üç milletvekilinin buna rağmen parlamentoya alınması gösteriliyor.

Yüksek Mahkeme, hafta başında milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmıştı. Muhalifler bu adımdan sonra adli kovuşturmaların kapsamını genişletilmesinden endişe ediyor. Şiddet yanlısı protesto çağrıları ve darbe planları yapmakla suçlanan birçok muhalif politikacı hâlihazırda cezaevinde bulunuyor.

Muhaliflerden diktatör benzetmesi

Muhalif Demokratik Birlik Masası (MUD) koalisyonu Yüksek Mahkeme'nin kararını sert bir biçimde eleştirdi. Madura'ya ‘'diktatör' gibi davranmakla suçlayan muhalifler parlamentonun yetkilerinin elinden alınması kararını Perulu lider Alberto Fujimori'nin 1992'de Kongre'yi feshetmesine benzetti.

Muhaliflerin yaptığı açıklamada "Anayasaya aykırı olan ve bizim karşı çıktığımız bu iktidar Venezuela'nın demokrasisini yıkmak için bir adım daha attı. Bu hükümet artık yolun sonuna geldi ve bu yüzden bu umutsuz çırpınışlardan medet umuyor" ifadelerine yer verildi.

Ülkede sosyalist lider Nicolas Maduro ve muhalefet arasındaki iktidar gerilimi son yıllarda artarak devam etti. Muhalif birlik MUD, Devlet Başkanı Maduro'nun görevden alınmasını talep ediyor.

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