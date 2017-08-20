T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Venezuela'da Parlamento geri adım atmıyor

Venezuela Parlamentosu tartışmalı Kurucu Meclis'e yetkilerini devretmeyi reddetti. Parlamento Başkan Yardımcısı "Bizi buradan ancak kurşunla çıkarırlar" dedi.

20 Ağustos 2017 20:18

Venezuela'da muhalefetin ağırlıkta olduğu Parlamento, yetkilerini Temmuz ayında seçilen Kurucu Meclis'e devretmeyi reddetti. Parlamento Başkan Yardımcısı Freddy Guevara, "Bizi buradan ancak tabanca kurşunları ile dışarı çıkarabilirler" diye konuştu.

Venezuela Parlamentosu'nda cumartesi günü birçok yabancı diplomatın da katılımı ile yapılan olağanüstü oturumda, Kurucu Meclis'in 545 üyesi hakkında yolsuzluk gerekçesi ile soruşturma açılması kararı aldı.

Temmuz ayında seçilen Kurucu Meclis, cuma günü çıkardığı bir kararname ile Parlamento'nun yetkilerine el koymuştu. Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ), Güney Amerika Ortak Pazarı MERCOSUR ve birçok ülkenin hükümeti, bu kararnameyi hukuk devletini ihlal ettiği gerekçesi ile eleştirmişti.

Ülkedeki çatışmalara bir çözüm bulmak iddiası ile oluşturulan Kurucu Meclis, Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlılarının kontrolünde bulunuyor.

Başsavcı Kolombiya'ya kaçtı

Bununla birlikte Maduro'nun önde gelen muhaliflerinden eski Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın eşi ile birlikte Kolombiya'ya kaçtığı bildirildi. Kurucu Meclis ağustos ayı başında ilk icraat olarak Başsavcı Luisa Ortega'yı görevinden almıştı.

Petrol zengini ülke bir süredir derin bir siyasi ve ekonomik krizin pençesinde. Ülke, aylardır muhalefet ve hükümet arasındaki iktidar mücadelesinin yol açtığı şiddet eylemlerine sahne oluyor. Nisan ayında başlayan hükümet karşıtı protestolarda şimdiye dek 120'den fazla kişi hayatını kaybetti.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/afp, BD/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Venezuela ParlamentosuKurucu MeclisBaşkan YardımcısıParlamentoTemmuzBaşkan Yardımcısı Freddy GuevaraParlamentosuDevletleriGüney Amerika Ortak Pazarı MERCOSURKurucu Meclis Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas MaduroKolombiya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24