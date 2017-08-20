Venezuela'da Parlamento geri adım atmıyor

Venezuela'da muhalefetin ağırlıkta olduğu Parlamento, yetkilerini Temmuz ayında seçilen Kurucu Meclis'e devretmeyi reddetti. Parlamento Başkan Yardımcısı Freddy Guevara, "Bizi buradan ancak tabanca kurşunları ile dışarı çıkarabilirler" diye konuştu.

Venezuela Parlamentosu'nda cumartesi günü birçok yabancı diplomatın da katılımı ile yapılan olağanüstü oturumda, Kurucu Meclis'in 545 üyesi hakkında yolsuzluk gerekçesi ile soruşturma açılması kararı aldı.

Temmuz ayında seçilen Kurucu Meclis, cuma günü çıkardığı bir kararname ile Parlamento'nun yetkilerine el koymuştu. Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ), Güney Amerika Ortak Pazarı MERCOSUR ve birçok ülkenin hükümeti, bu kararnameyi hukuk devletini ihlal ettiği gerekçesi ile eleştirmişti.

Ülkedeki çatışmalara bir çözüm bulmak iddiası ile oluşturulan Kurucu Meclis, Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlılarının kontrolünde bulunuyor.

Başsavcı Kolombiya'ya kaçtı

Bununla birlikte Maduro'nun önde gelen muhaliflerinden eski Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın eşi ile birlikte Kolombiya'ya kaçtığı bildirildi. Kurucu Meclis ağustos ayı başında ilk icraat olarak Başsavcı Luisa Ortega'yı görevinden almıştı.

Petrol zengini ülke bir süredir derin bir siyasi ve ekonomik krizin pençesinde. Ülke, aylardır muhalefet ve hükümet arasındaki iktidar mücadelesinin yol açtığı şiddet eylemlerine sahne oluyor. Nisan ayında başlayan hükümet karşıtı protestolarda şimdiye dek 120'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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