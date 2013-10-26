Venezuela'da 'Mutluluk Bakanlığı' kuruldu

Venezuela'da Mutluluk Bakanlığı'nın kurulduğu açıklandı. Kuruluşunu Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun duyurduğu "Yüksek Sosyal Mutluluk Bakanlığı" geçen yıl kanserden ölen Hugo Chavez'in başlattığı yoksullukla mücadele programlarını koordine edecek.

Ancak, muhalifler bakanlığın belediye seçimlerine altı hafta kala kurulduğunu belirterek bunun oy toplamaya yönelik bir adım olduğunu öne sürüyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Venezuela'da enflasyon yüzde 50 civarında.

BBC Türkçe'de yer alan ahabere gör, ülkede sık sık, tuvalet kağıdı dahil pek çok tüketim maddesi sıkıntısı yaşanıyor.

ABD doları karaborsada, resmi kurun yedi katına çıkıyor.

Tekel tüketim maddeleri sıkıntısı

Cumhurbaşkanı Maduro, temel tüketim maddeleri sıkıntısından stokçuluk yapmak ve fahiş fiyatla mal satmakla suçladığı tüccarları sorumlu tutuyor.

Tüccarlar ise, hükümetin belirlediği fiyatların maliyetlerini karşılamadığını savunuyor. Hugo Chavez, yoksullara yönelik yardım programlarına milyarlarca dolar yatırmıştı.

Program çerçevesinde yoksullara beyaz eşya ve konut da veriliyor.

Chavez, ölmeden önce Maduro'yu yerinden görmek istediğini ilan etmişti.

Maduro 14 Nisan'da Chavez'in mirasına sahip çıkma vaadiyle cumhurbaşkanı seçildi.