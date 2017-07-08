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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela'da muhalif liderin cezası ev hapsine çevrildi

Venezuela'da muhalefet lideri Leopoldo Lopez'in cezası sürpriz bir şekilde ev hapsine çevrildi.

08 Temmuz 2017 23:12

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da muhalefet lideri Leopoldo Lopez'in cezası hapishanede geçirdiği üç yılın ardından ev hapsine çevrildi. Lopez'in avukatı Javier Cremades, müvekkilinin cezasının ev hapsine çevrildiğini doğruladı. Karara gerekçe olarak ise Lopez'in sağlık durumu gösterildi.

Halk İradesi (Voluntad Popular) partisinin genel başkanı olan Lopez, 2014 yılında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik protestolar sırasında başkent Caracas'ta gözaltına alınmıştı. "Şiddete teşvik, kundaklama, kamu malına zarar verme ve suç örgütü üyeliği" ile suçlanan Lopez, 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kamuoyunda "Maduro'nun ezeli düşmanı" olarak görülen Lopez, 2000-2008 yılları arasında Caracas'ın varlıklı semtlerinden Chacao'nun belediye başkanlığını yapmıştı. Siyasete muhafazakâr Önce Adalet (Primero Justicia) partisinde başlayan Lopez, daha sonra sosyal demokrat çizgideki Halk İradesi'ni kurmuştu. Halk İradesi, ekonomik krizden en çok etkilenen orta sınıfı temsil ediyor.

İki çocuk babası Lopez, gözaltına alınırken, "Demir parmaklıklar ardına konmam Venezuela'yı uyandıracaksa, buna değer" demişti.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa,BW/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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