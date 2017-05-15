Venezuela'da muhalefetten orduya çağrı

Nisan ayı başından bu yana Devlet Başkanı Maduro'ya karşı protestoların sürdüğü Venezuela'da muhalefet orduya seslendi. Meclis Başkanı Julio Borges pazar günü yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'i dürüst bir diyalog için ordunun kapılarını açmaya davet ediyorum" dedi.

Ülkede büyük bir etkiye sahip ordu Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında yer alıyor.

“Muhalefetin de görüş bildirme hakkı var”

Meclis Başkanı Borges, muhalefetin de ülkedeki "kaosa" yönelik görüş bildirme hakkına sahip olduğuna dikkat çekti. Hükümet karşıtları ülkenin son yıllarda içinde bulunduğu ekonomik krizden devlet başkanı Maduro'yu sorumlu tutuyor.

Ülkedeki muhafazakâr muhalefet, Maduro'nun anayasa reformunu hayata geçirecek komisyonu boykot ediyor. Muhalefet komisyonun 500 üyesinin seçim sürecinin yasa dışı olduğunu ve hükümetin anayasa üzerinde etki göstermek istediğini öne sürüyor.

“Anneler Günü'nde protesto”

Nisan ayı başından bu yana ülkede başta başkent Caracas olmak üzere protesto gösterileri sürüyor. Pazar günü Caracas'da siyah kıyafetleriyle toplanan yüzlerce kadın, ülkede şiddetin sona ermesi için eylem düzenledi.

Kadınlar askerlere silahlarını bırakma ve hükümet karşıtlarına ateş açmama çağrısı yaptı. Aynı gün Maduro karşıtı gösteri düzenlenen Caja Seca ve Puebla llano'da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar çıktığı bildirildi.

Ülkede son haftalarda artarak devam eden gösterilerde yaşanan şiddet olaylarında en az 38 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

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AFP/GA/BÖ