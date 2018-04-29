Venezuela'da muhalefet liderlerine 'vatan hainliği' suçlamasından soruşturma açılabilecek

Venezuela'da yeni anayasayı hazırlamak üzere Temmuz ayı sonunda yapılan tartışmalı seçimle oluşturulan Kurucu Meclis'te yapılan oylamada, muhalefet liderlerinin "vatana ihanetle" yargılanmasına karar verildi.

Söz konusu karar, Salı günü yapılan oturumda oybirliğiyle alındı. Kararda, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı ekonomik yaptırımları destekleyenlerin yargılanacağı belirtilirken, herhangi bir isme yer verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Ağustos tarihinde imzaladığı yaptırımlarda Venezuela devlet tahvilleri ve Venezuela devletine ait olan petrol şirketi tahvillerinin ABD'de ticaretini yasaklayan yaptırımlara imza atmıştı.

Buna gerekçe olarak da 'insan hakları ihlalleri' ile 'kurucu meclisin gayri meşru bir şekilde oluşturulması' gösterilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'yi ülkesinin ekonomisini felce uğratmak ve kriz yaratmakla suçluyor.

Reuters'a göre kurucu meclisin başında olan eski dışişleri bakanı Delcy Rodríguez, görevden alındıktan sonra Venezuela'dan kaçan eski başsavcı Luisa Ortega'nın bir an önce soruşturulması yönünde adım atılacağını söyledi.

Eskiden destekçisi olduğu Maduro'yu uzun zamandır eleştiren Luisa Ortega, kurucu meclis tarafından görevinden alındıktan sonra yurt dışına kaçmıştı.

Yerine Madruo yanlılarından Tarek William Saab atandı.