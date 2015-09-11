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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela'da muhalefet liderine 13 yıl hapis

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da muhalefet lideri Leopoldo Lopez 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lopez, 'şiddete teşvik, kundaklama, kamu malına zarar verme ve suç örgütü üyeliği' ile suçlanıyordu.

11 Eylül 2015 11:35

Halk İradesi (Voluntad Popular) partisi genel başkanı Leopoldo Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik protestolar sırasında geçen yıl başkent Caracas'ta gözaltına alınmıştı. Yüksek suç oranları ve kötü ekonomik şartların protesto edildiği edildiği gösterilerde çatışma çıkmış, 40'a yakın kişi ölürken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Maduro hükümeti protestoları ABD tarafından desteklenen "faşist darbe girişimleri" olarak nitelemişti.

ABD'den hapis kararıyla ilgili açıklama

ABD yönetiminden yapılan açıklamada, Leopoldo Lopez'e verilen hapis kararı kaygı verici olarak nitelendi. Venezuela'da aralık ayında parlamento seçimlerine gidilecek. Gözlemcilere göre seçimler öncesinde birçok muhalefet temsilcisi hakkında verilen hapis kararı dikkat çekiyor. Ekonomik kriz, sosyalist Maduro hükümetine verilen desteğin azalmasına yol açmıştı.

'Ramo Verde Canavarı'

44 yaşındaki avukat Lopez, kamuoyunda "Maduro'nun ezeli düşmanı" olarak görülüyor. Maduro Lopez'i "Ramo Verde Canavarı" olarak tanımlıyor. Ramo Verde, Lopez'in 1,5 yıldır tutuklu bulunduğu askeri cezaevi.

'Venezuela uyanacaksa buna değer'

Lopez, 2000 – 2008 yılları arasında başkent Caracas'ın varlıklı semtlerinden Chacao'nun belediye başkanlığını yapmıştı. Siyasete muhafazakâr Önce Adalet (Primero Justicia) partisinde başlayan Lopez, bundan 6 yıl önce sosyal demokrat çizgideki Halk İradesi'ni kurmuştu. Halk İradesi, ekonomik krizden en çok etkilenen orta sınıfı temsil ediyor. İki çocuk babası Leopoldo Lopez, gözaltına alınırken, "Demir parmaklıklar ardına konmam Venezuela'yı uyandıracaksa eğer buna değer" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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