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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela'da muhalefet kitle gösterilerine hazırlanıyor

Venezuela'da muhalefet parlamentonun yetkilerini elinden alan ancak daha sonra kararı geri çeken Yüksek Mahkeme üyelerinin görevden alınmasını talep ediyor.

03 Nisan 2017 15:12

Venezuela Ulusal Meclisi (parlamento) Başkan Yardımcısı Freddy Guevara Caracas'ta yaptığı açıklamada, parlamentonun yetkilerini elinden alan Yüksek Mahkeme'nin yedi üyesinin görevden alınması gerektiğini belirterek, "Bu hakimler cezasız kalamaz" dedi.

Guevara muhalefetin salı günü başkentte geniş kapsamlı bir protesto gösterisi düzenleyeceğini bildirdi. Guevara, Yüksek Mahkeme'nin parlamentonun yetkilerini alma kararından geri adım atmasının, halkı yatıştırmaya hizmet ettiğini belirterek, "Bizi kandırmak istiyorlar. Herşeyin yoluna girdiğini düşünmemizi istiyorlar" dedi.

Yüksek Mahkeme parlamentonun yetkilerini elinden alma ve milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırma kararı almıştı. Başsavcı Luisa Ortega Diaz bu beklenmedik adımı, "Anayasanın ihlali" diye nitelendirmişti. Devlet Başkanı Madura başkanlığındaki Ulusal Güvenlik Konseyi mahkemeden parlamentonun yetkilerini elinden alma ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırma kararlarının gözden geçirilmesini talep etmişti. Tepkilerin ardından mahkeme aldığı karardan geri adım atmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, HT/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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