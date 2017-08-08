Venezuela'da Maduro karşıtı siber saldırı

Aylardır siyasi ve ekonomik krizin sürdüğü Venezuela'da bir grup bilgisayar korsanı, devlet kurumlarının resmi internet sayfalarına siber saldırı düzenledi.

Ther Binary Guardiyans adlı grup hükümetin internetteki açıklamalarına, Yüksek Mahkeme, Seçim Komisyonu ve aralarında Telekomfirma Digital'in de bulunduğu bazı özel şirketlere saldırdı.

Hackerlar pazartesi günü düzenledikleri siber saldırı ile pazar günü yaklaşık 20 kişilik bir grubun Valencia kentindeki askeri üsse düzenlediği saldırıyla başlattıkları ancak daha sonra bastırılan ayaklanmaya destek verdiklerini duyurdu.

Bilgisayar korsanları Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımda, saldırı düzenledikleri internet sayfalarında yayınladıkları açıklamalarını paylaştı.

Hackerlar, Charlie Chaplin'in "Büyük diktatör" filminden bir kesitle, "yürüttükleri mücadelenin dijital olduğuna" dikkat çekti.

"Cesur askerlere destek verin"

Bilgisyar korsanları açıklamalarında aynı zamanda hükümet karşıtlarına, "cesur askerleri" de desteklemek üzere protesto çağrısı yaptı.

Pazar günü Valencia'daki askeri üsse saldırı düzenleyen kamuflaj kıyafet giymiş yaklaşık 20 askerden 10'unun kaçak durumda olduğunu açıklayan Venezuela hükümeti, bu kişilerin bulunması için yoğun bir arama başlatıldığını duyurdu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri üsse düzenlenen saldırının arkasında "dış güçlerin" olduğunu savunurken, saldırı düzenleyenler, "meşru bir ayaklanma" olduğunu belirtiyor. kaçan kişilerin üsden yaklaşık 90 silah ve mühimmat çaldıkları bilgisi verildi.

Muhalefet: Kurucu Meclis'i tanımıyoruz

Venezuela'da geçen cuma gününden bu yana tartışmalı Kurucu Meclis, anayasayı yeniden yazmak üzere çalışmalarını sürdürmek üzere oturumlarına devam ediyor.

2016 yılından bu yana çoğunluğu muhalefet milletvekillerinin oluşturduğu Meclis üyeleri, Kurucu Meclis üyelerinin sadece Devlet Başkanı Maduro'ya yakın isimler olduğunu savunuyor.

Bu nedenle pazartesi günü toplanan Meclis üyeleri bir kez daha Kurucu Meclis'i ve Başsavcı Luisa Ortega'nın görevden alınma kararını tanımayacaklarını deklere etti.

Dokunulmazlıklar kaldırılabilir

Nisan ayından bu yana ülkede süren Maduro karşıtı protestolarda hayatını kaybeden en az 120 kişinin ölüm nedenlerini araştırmak üzere bir komisyon kurulacak olması muhalefet içinde endişeyle izleniyor.

Zira komisyonun çalışmaları kapsamında milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme getirildi. Muhalefet vekileri dokunulmazlıkların, yanlı tanık beyanlar ve uydurma kanıtlarla yapılabileceğini savunuyor.

ABD yaptırım uygulamaya hazırlanıyor

Başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere birçok ülke de Kurucu Meclis'i taımayacaklarını seçimlerden önce açıkladı.

ABD'li hükümet kaynakları Reuters haber ajansına, Devlet Başkanı Maduro'ya yakın kişilere yaptırım uygulanacağını, kararın bu hafta içinde açıklanmasının beklendiğini söyledi.

ABD, Venezuela'da yaptırım uygulayacağı kişilere ABD'ye seyahat yasağı getirmeyi, ABD'deki mal varlıklarını dondurmayı planlıyor. Yapılan açıklamada, yaptırımların Venezuela petrol sektörünü kapsamayacağı belirtildi.

Protesto dalgası ve siyasi kriz sürerken on yabancı havayolu şirketi de Venezuela'ya uçuşlarını durdurdu. Birçok yabancı şirket de Latin Amerika'nın en büyük petrol rezervine sahip ülkeden çalışanlarını geri çekmeye başladı.

Venezuela'da Nisan ayından bu yana süren MAduro karşıtı gösterilerde 120'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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Reuters/Afp/Dpa, GA/BÖ