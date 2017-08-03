Venezuela'da Kurucu Meclis'e karşı protesto çağrısı

Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için oluşturulan Kurucu Meclis'in, manipülasyon iddiaları ve uluslararası tepkilere rağmen perşembe günü toplanacağı duyuruldu. Ülkede aylardır Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı protesto gösterileri düzenleyen muhaliler ise aynı gün için başkent Caracas'ta protesto çağrısı yaptı.

Maduro, ülke içindeki tüm protesto ve uluslararası tepkilere karşın, geçen pazar günü Kurucu Meclis seçiminin yapılmasını sağladı. Maduro, Kurucu Meclis'in, "kendisine düşmanca tutum sergileyen meclisin yerine geçeceğini, ülkede aylardır süren siyasi ve ekonomik krizi bitirecek yeni bir anayasa hazırlayacağını" savunuyor.

AB ve ABD Kurucu Meclis'i tanımayacak

Muhalifler ise pazar günkü oylamayı boykot ederek, aday göstermedi. Seçimin ardından manipülasyon iddiaları gündeme geldi. Seçim bilgisayarlarından sorumlu Smartmatic şirketi şefi Antonio Mugica, "manipülasyon yapıldığının tespit edildiğini" açıkladı. Pazar günü yapılan seçimlere, yaklaşık 8 milyon 100 bin kişinin katıldığı bildirildi. Avrupa Birliği ve ABD, Kurucu Meclis'i tanımayacaklarını açıklamıştı.

Anayasayı yeniden yazmak üzere Maduro tarafından kurulması istenen Kurucu Meclis'in 545 üyesi bulunuyor. Kurucu Meclis'in Venezuela Devlet eski Başkanı Hugo Chavez'in iktidarında yazılan 1999 Anayasası'nı yeniden yazması öngörülüyor.

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AFP/dpa/GA/CÖ