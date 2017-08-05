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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela'da Kurucu Meclis tepkilere rağmen toplandı

Venezuela'da eleştirilerin odağındaki Devlet Başkanı Maduro destekçilerinin çoğunlukta olduğu Kurucu Meclis ilk oturumunu yaptı. Meclis üyeleri arasında Maduro'nun eşi ve oğlu da bulunuyor.

05 Ağustos 2017 01:46

Venezuela'da protesto gösterilerine yol açan seçimler sonucunda üyeleri belirlenen Kurucu Meclis toplandı.

Venezuela Başsavcılığı, başkent Caracas'taki mahkemeye, anayasayı hazırlayacak Kurucu Meclis'in toplanmasının yasaklanması için başvuruda bulunmuştu. Başvuruda Kurucu Meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerde manipülasyon yapıldığı iddia edilmişti. Tüm itirazlara rağmen Meclis'te ilk oturum yapıldı.

1999 anayasasını değiştirecek olan Kurucu Meclis, eski Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez tarafından yönetiliyor. Meclis üyeleri arasında Maduro'nun eşi ve oğlu da bulunuyor.

Üyeler, 145 yıllık Yasama Sarayı'nın altın kubbesi altında toplandı. Aynı binada muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis de yer alıyor.

Kurucu Meclis'in Ulusal Meclis'i lağvetme yetkisi bulunuyor. Ancak böyle bir durumun, muhaliflerce bir "diktatörlük" kurmakla suçlanan Maduro için çok olumsuz etkileri olacağı belirtiliyor.

Meclis üyeleri, saraya Maduro ve eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in fotoğraflarını taşıyan binlerce destekçi arasında geldi. Destekçilerden 72 yaşındaki Euclides Vivas, "Halk bugün yeniden meclis binasına geri dönüyor ve asla ayrılmayacağız" dedi.

Vatikan'dan çağrı

Muhalefet ise başkentte gösteriler düzenledi. Ancak herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı. Son dört ayda Venezuela'da yaşanan gösterilerde 125'ten fazla insan hayatını kaybetti.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Kurucu Meclis'in toplanmaması çağrısında bulunulup, aksi halde bunun "gerilim atmosferini" artıracağı kaydedilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro seçimlerdeki yolsuzluk iddialarını yalanlarken, muhalefet 545 üyeli Kurucu Meclis'e Maduro'yu destekleyenlerin seçildiğini, meclisin parlamento dahil birçok resmi kurumu feshedebileceğini belirtiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP, BS/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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