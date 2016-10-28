Venezuela'da ipler geriliyor

Venezuela'nın solcu Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeye çalışan muhalefet 12 saatlik genel grev ilan etti. Salı günü başkent Caracas ve diğer büyük kentlerde on binlerce kişinin katıldığı Maduro'yu protesto gösterileri düzenlenmişti. Önümüzdeki Perşembe günü de ‘başkanlık sarayına yürüyüş' sloganıyla büyük protesto eylemi yapılacağı açıklandı. Muhalefet Maduro'ya görevden el çektirilebilmesi için referandum düzenlenmesini talep ediyor. Ham petrol fiyatının düşmesi Venezuela'yı ekonomik krize sürüklemişti. Nicolas Madura grev yapılan işletmeleri asker ve işçiler tarafından işgal ettirme ve kamulaştırma tehdidinde bulundu.

Katolik Kilisesi arabuluculuk yapacak

Venezuela hükümetiyle muhalefet temsilcilerinin Pazar günü bir araya gelerek siyasi ve ekonomik krizi sona erdirme imkânlarını görüşecekleri bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü ‘Human Rights Watch' Papa Françesko'dan arabuluculuk girişimlerinde devlet başkanının çıkarlarına alet olmamasını istedi. Örgütün Papalığa gönderdiği mesajda, sonuç alınabilmesi için diyaloğun ‘uygun şartlar' altında yapılmasının şart olduğu belirtildi. Maduro yönetiminin krizdeki ve krizin sona erdirilmesindeki sorumluluğuna sahip çıkmasını talep eden İnsan Hakları İzleme Örgütü, aksi takdirde insan haklarının korunması ve demokratik düzenin yeniden işler hale getirilebilmesi için atılması gereken adımların gecikeceğini duyurdu.

Meclisin çağrısına ret

Örgüt devletler topluluğuna, insani yardım kabul etmesi için Maduro yönetimine baskı yapılması çağrısında bulunmuştu. Ekonomik kriz nedeniyle Venezuela'da ilaç ve gıda maddesi sıkıntısı çekiliyor. Venezuela parlamentosu devlet başkanının krizdeki sorumluluğunu ele almak üzere işlem başlattı. Parlamento Başkanı Henry Ramos Allup hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak milletvekillerine açıklamada bulunması için Maduro'yu genel kurula çağırdı. Maduro'nun çağrıya uymayacağı öğrenildi.

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DW, dpa/AG, BK