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BBC Türkçe

Venezuela'da iki muhalif lider şafak operasyonuyla gözaltında

Leopoldo López ve Antonio Ledezma'nın aileleri, ev hapsindeki iki siyasetçinin sabahın erken saatlerinde istihbarat servisi mensuplarınca gözaltına alındığını duyurdu.

29 Nisan 2018 20:30

Venezuela'da muhalefet liderleri Leopoldo López ve Antonio Ledezma'nın aileleri, iki siyasetçinin sabahın erken saatlerinde istihbarat servisi mensuplarınca tekrar gözaltına alındığını duyurdu.

İki muhalif lider 2014 yılında hükümet karşıtı eylemler sırasında şiddeti körükledikleri iddiaları yüzünden ev hapsinde tutuluyordu.

Aileler, siyasetçilerin nereye götürüldüğünü bilmediklerini söyledi.

zaferini ilan etmişti.

Seçim sırasında yaşanan şiddet olaylarında ise en az 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD seçimin ardından Maduro'yu "diktatör" nitelendirmiş ve Venezuela liderine yönelik yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Leopoldo López, seçimlerden günler önce evinde çektiği bir videoyu YouTube'da yayımlayarak muhaliflerin sokaklara çıkması ve eylem düzenlemesi yönünde çağrı yapmıştı. López, üç yıldan fazla bir süre askeri hapishanede kaldıktan sonra 8 Temmuz'da ev hapsine alınmıştı.

López'in eşi Lilian Tintori, Twitter'dan yazdığı mesajında eşinin evinden götürüldüğü görüntüleri paylaştı.

Tintori, eşinin başına bir şey gelmesi takdirinde bunun sorumlusunun Maduro olacağını söyledi.

Antonio Ledezma'nın kızı Vanessa Ledezma ise Twitter'dan babasının götürüldüğü görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde pijama giyen Antonio Ledezma'nın istihbarat servisi yetkilileri tarafından götürüldüğü görülüyor.

Bir kadının, "Ledezma'yı götürüyorlar, diktatörlük!" diye bağırdığı duyuluyor.

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