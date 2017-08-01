Venezuela'da iki muhalefet lideri gözaltında

Venezuela'da kurucu meclis seçimlerinin ardından gerginlik devam ederken ülkenini iki muhalefet liderinin gözaltına alındığı bildirildi. Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma'nın iç istihbarat servisi ajanları tarafından ev hapsinde alındığı belirtiliyor. Gözaltılarla ilgili açıklama iki siyasetçinin yakınları tarafından yapıldı.

Venezuela'da ülkenin anayasasını belirleyecek olan pazar günkü kurucu meclis seçimlerinin ardından patlak veren olaylarda 10 kişi hayatını kaybetmişti. Muhalefet, Maduro yönetiminin seçimlere hile karıştırdığını savunuyor.

ABD'den yaptırım kararı

Uluslararası toplum da Venezuela'daki seçim sonuçlarına şüpheyle bakıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "diktatör" olarak tanımlayan ABD yönetimi, Maduro'ya ilk kez yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Maliye Bakanı Steven T. Mnuchin, Maduro'nun varsa ABD'deki banka hesaplarının dondurulacağını ve ABD vatandaşlarının Maduro ile iş yapmalarının yasaklanacağını duyurdu. Mnuchin, "Meşru olmayan seçim Maduro'nun diktatör olduğunu ve halkın iradesine saygı duymadığını göstermiştir" dedi. Maduro ABD tarafından yaptırımla cezalandırılan Latin Amerika'daki ilk devlet başkanı oluyor.

Maduro, protesto eylemleri ve seçimde hile yapıldığına dair suçlamalara rağmen anayasayı değiştirtip dikta rejimi kurmaya çalışmakla suçlanıyor. Muhalefetin boykot ettiği seçime sadece sosyalistlere yakın duran adaylar katılabilmişti. Venezuela'da kuvvetler ayrılığına son verilip muhalefetin üçte ikilik çoğunluğa sahip olduğu parlamentonun devre dışı bırakılmasından endişe ediliyor.

ABD, Venezuela'dan en fazla petrol ithal eden ülkeler arasında yer alıyor. Washington'da petrol ithalatının yasaklanması da gündeme getirilmişti. Maduro'nun yönetim tarzı onlarca devlet tarafından kınandı. Nisan ayından bu yana protesto gösterilerinde en az 120 kişinin öldüğü Venezuela, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen devlet iflasının eşiğine gelmiş bulunuyor.

Oylamanın meşruiyeti tartışmalı

ABD'yi Venezuela'nın içişlerine müdahale etmekle suçlayan Devlet Başkanı Maduro ise bir Rus televizyonuna verdiği mülakatta, "Venezuela bölündüğü ve sosyalist devrim silaha sarılmaya zorlandığı takdirde sınır ötesinde de ortak bayrak altında savaşmaya hazır olduklarını" söyledi. Maduro yönetimi 500 bin mevcutlu silahlı milis kuvveti kurmuştu.

Hafta sonundaki Kurucu Meclis seçimleri sırasında da kan dökülmüş ve muhalefet 16 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Başsavcılık ölü sayısı 10 olarak açıkladı. Seçim kurulu başkanı Tibisay Lucena 19 milyon kayıtlı seçmenden 8 milyonunun oylamaya katıldığını açıkladı. Muhalefet ise Kurucu Meclis seçiminde sadece 2 milyon 400 bin Venezuelalının oy kullandığını iddia ediyor.

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DW/dpa/AG/HS