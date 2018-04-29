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BBC Türkçe

Venezuela'da İçişleri Bakanlığı Miranda eyaletinin polisini ele geçirdi

Venezuela İçişleri Bakanlığı, muhaliflerin yönetimindeki Miranda eyaletindeki polis gücünün kontrolünü eline aldı. Eyaleti yöneten muhalif lider Henrique Capriles ise polisleri anayasayı ihlal eden emirlere uymamaya davet etti.

29 Nisan 2018 20:30

Venezuela İçişleri Bakanlığı, muhaliflerin yönetimindeki Miranda eyaletindeki polis gücünün kontrolünü eline aldı.

İçişleri Bakanlığı Miranda polisini insan hakları ihlalleri ve suç örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı.

Muhalif lider Henrique Capriles tarafından yönetilen eyalet, Başkan Nicolas Maduro'ya karşı en büyük protestoların gerçekleştiği yerlerin başında geliyordu.

Capriles ise İçişleri Bakanlığı'nın bu hamlesini siyasi bir saldırı olarak niteledi ve "Polisi halka karşı kullanmak istedikleri çok açık" dedi.

Capriles, polisleri anayasayı ihlal eden emirlere uymamaya davet etti.

Venezuela'da son iki aydaki hükümet karşıtı gösterilerde en az 60 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkedeki ölümler ve insan hakları ihlalleri nedeniyle hükümet ve muhalefet birbirini suçluyor.

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