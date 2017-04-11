Venezuela'da hükümet karşıtları sokaklarda

Venezuela’da binlerce kişi sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini protesto etmek için pazartesi günü sokaklara çıktı. Son 10 gün içerisinde beşinci kez düzenlenen protesto gösterilerinin en büyüğü başkent Caracas’ta yapıldı. Polis başkent Caracas'taki protesto gösterilerine biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahale etti. El Nacional adlı haber portalında yer alan haberde, bazı göstericilerin polise taş attığı belirtildi.

Polis ve göstericiler arasında yaşanan olaylarda en az 57 kişinin yaralandığı belirtildi. Caracas'taki protesto eylemlerinde 18 göstericinin de gözaltına alındığı açıklandı. Perşembe günkü gösterilerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan çatışamlarda 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetmişti.

İnsan hakları örgütleri, nisan ayı başından bu yana düzenlenen gösterilerde ülkede yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 50’sinin tutuklandığını bildiriyor.

Maduro krizin sorumlusu olarak ABD'yi gösterdi

Merkez - sağ muhalefetin ağırlıkta olduğu Venezuela Ulusal Meclisi'nin Başkan Vekili Freddy Guevara, “Kimin önce pes edeceğini görecegiz: Mücadele eden biz mi yoksa baskı yapan sizler mi?” diye konuştu.

Küba’da temaslarda bulunan Devlet Başkanı Maduro da ülkesindeki krizden ABD’yi sorumlu tuttu. Maduro Küba’nın başkenti Havana'da yaptığı açıklamada "Ülkemizin parçalanması ve yabancıların müdehalesine açık olması için Venezuela’da diyaloğa yer vermeyen düzen, Washington’dan geliyor" diye konuştu.

Venezuela'daki siyasi kriz

Venezuela aylardır derin bir siyasi krizin içerisinde bulunuyor. Kriz bir süre önce Yüksek Mahkeme’nin meclisin yetkilerine el koyması ile tırmanmıştı. Ancak ülke içinden ve dışından gelen yoğun tepkinin ardından Yüksek Mahkeme tartışmalı kararı geri çekmişti.

Ardından muhalefetin lideri ve Miranda Eyaleti Valisi Henrique Capriles'in kamu görevinde usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla siyasetten 15 yıl men edildiği açıklanmıştı. Bu karar ile muhalif lider 2018 yılında yapılması öngörülen seçimlerde devlet başkanlığına aday olamayacak. Hakkındaki suçlamaları reddeden Capriles ise 'hükümet darbesi' yapıldığını ve muhalefetin zayıflatılmaya çalışıldığını savunuyor.

Ham petrol fiyatlarının düşmesi, zengin petrol yataklarına sahip Venezuela'nın ağır siyasi ve ekonomik krize sürüklenmesinde rol oynamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

epd/AFP/BD/HS