Venezuela'da göstericiler yollara barikat kurdu

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'da siyasi ve ekonomik kriz büyüyor. Son olarak ülkenin anayasasını yeniden yazma yetkisine sahip yeni bir Meclis oluşturacağını açıklayan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tepkili göstericiler birçok kentte yollara barikat kurdu.

Göstericiler Maduro'nun istifasını ve seçimlere gidilmesini istiyor.

Başkent Caracas'ta polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Muhalifler ise bu gelişme sonrası bugün başkent Caracas'ta "mega bir gösteri" düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Muhalif lider Henrique Capriles Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halk, sokaklara!" dedi. Capriles mesajında ayrıca "Böylesi bir deliliğe karşı başkaldırmalısınız!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında açıkladığı "yeni Meclis" kararı, ABD'nin ve Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) tepkisini çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Michael Fitzpatrick gazetecilere yaptığı açıkalmada, Maduro'nun kararından derin kaygı duyduklarını söyledi. Fitzpatrick, "Devlet Başkanı Maduro bir kez daja oyunun kurallarını değiştirmeye çalışıyor" dedi.

Brazilya Dışişleri Bakanı Aloysio Nunes, Maduro'nun kararını "darbe" olarak nitelendirdi.

OAS Başkanı Luiz Almagro da ülkesinin anayasasına aykırı hareket ederek yanlış bir hareket yaptığını söylediği Venezuela liderini "sahtekarlıkla" suçladı.

Venezuela'da muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis ise yeni bir yasama organı oluşturulmasına yönelik tasarıyı reddetti. Milletvekilleri kendi onayları olmadan böyle bir Meclis'in oluşturulamayacağını vurguladı.

Venezuela'da Maduro'nun destekçileri ve karşıtları yaklaşık bir aydır karşılıklı gösteriler düzenliyor. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 28 kişi ölmüştü.

Ulusal Meclis, özellikle ekonomik sıkıntıların artması sonrası Maduro'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Venezuela halen dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre ülkede bu yıl enflasyon yüzde 720'yi bulabilir.

Nicolas Maduro ise dünden geçerli olmak üzere ülkede asgari ücretin yüzde 60 artırılması için talimat vermişti.

Daha önce Papa Francesco, Venezuela'da taraflar arasında arabuluculuk yapmayı önermiş ancak muhalifler bu teklifi reddetmişti.

Muhalifler Maduro'yu ülkede "diktatörlük kurmakla" suçluyor, ekonomik krizin sorumlusunun da hükümet olduğunu vurguluyor.