Venezuela'da görevden alınan başsavcı Kolombiya'ya sığındı

Venezuela'da Kurucu Meclis'in ay başında görevden aldığı Başsavcı Luisa Ortega Diaz eşiyle birlikte Kolombiya’ya sığındı. Yerel göç idaresi Luisa Ortega Diaz ve eşi milletvekili German Ferrer'in Aruba adasında verdikleri kısa molanın ardından Kolombiya'ya vardığı bilgisini verdi.

Kurucu Meclis, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın yerine ağustos ayı başında Tarek William Saab'ı getirmişti. Venezuela'da Yüksek Mahkeme eski başsavcının eşi German Ferrer için ise tutuklama kararı çıkartmıştı.

Venezuela Başsavcılığı, Kurucu Meclis'in toplanmasının yasaklanması için ağustos ayı başında mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Başsavcı Luisa Ortega Diaz seçimlere katılım oranının şişirildiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklamasının ardından görevden alınmıştı.

Bir dönem Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun müttefiki olan Ortega, geçen nisanda Yüksek Mahkeme'nin, Ulusal Kongre'nin yetkilerini elinden alma girişiminin ardından patlak veren siyasi krizde, hükümetin Venezuela'nın anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak muhalefet safına geçmişti. Yaşanan siyasi krizin ardından ülkedeki gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk sokak protestolarına dönüşmüştü.

Venezuela'nın para birimi Bolivar'ın ağustosun ilk haftası yaklaşık yüzde 15 değer kaybettiği açıklanmıştı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Venezuela'da 2017 için yüzde 720'lik enflasyon tahmininde bulundu. Ülkede gıda fiyatları fahiş seviyeye yükselirken, ilaç gibi temel tıbbi malzemelerin arzında da sıkıntı yaşanıyor.

Kurucu Meclis yasama yetkisini üzerine aldı

Venezuela'da tartışmalara yol açan Kurucu Meclis birçok konuda kanun çıkarma yetkisini üzerine aldı.

Muhaliflerin çoğunlukta olduğu Kongre’yi fiilen hükümsüz kılan ve yasama yetkisini büyük oranda Kurucu Meclis’e aktaran önerge cuma günü oybirliğiyle kabul edildi. "Ülkenin güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ekonomik refahını teminat altına alacak yasaların" Kurucu Meclis tarafından hazırlanacağı belirtildi.

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AFP/dpa/BW/AÜ