T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Venezuela'da genel seçimi muhalefet kazandı

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da sosyalistlerin 15 yıldır devam eden iktidarı sona erdi. Parlamento seçimini, sağ partilerin oluşturduğu muhalefet koalisyonu kazandı.

07 Aralık 2015 11:50


Venezuela Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Tibisay Lucena'nın açıklamasına göre, merkez ve muhafazakâr partilerin ittifakı Demokratik Birlik Masası (MUD) 167 sandalyeli parlamentoya en az 99 temsilci yollamaya hak kazandı.

Sosyalistler'in çöküşü

2010 yılından bu yana iktidarda bulunan Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) seçime bir grup partiyle birlikte ittifak yaparak girmişti. PSUV'un milletvekili sayısı 46'da kaldı. Seçimlere katılım oranı yüzde 74,25 olarak açıklandı.

'Bolivarcı devrim yeni bir aşamaya girdi'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sonuçları tanıdığını ve yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı. "Yolumuz barış ve demokrasi yoludur" diyen Maduro, "karşı devrimin sandıktan zaferle çıktığını" ileri sürdü. Ekonomik krizi en önemli sorun olarak niteleyen Maduro, "Hugo Chavez tarafından başlatılan Bolivarcı devrimin yeni bir aşamaya girdiğini" iddia etti.

Parlamentonun seçim sonrası ilk oturumunu 5 Ocak'ta yapması öngörülüyor.

İktidarı düşük petrol fiyatları vurdu

Enflasyonun yüzde 200'e tırmandığı Venezuela'da ekonomik kriz ve gıda maddeleri sıkıntısı halkın hoşnutsuzluğunun tırmanmasına yol açmıştı. Petrol üreticisi Venezuela, düşük petrol fiyatlarının vurduğu ülkelerin başında geliyor. Geliri bu nedenle ciddi ölçüde azalan Venezuela devleti, sosyal yardım programlarını devam ettirmekte zorlanıyordu.

Venezuela, sol partilerin iktidarı kaybettiği ikinci Güney Amerika ülkesi oldu. Arjantin'de geçen ay yapılan devlet başkanlığı seçimini merkez sağın adayı Mauricio Macri kazanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Güney AmerikaVenezuelaYüksek Seçim Komisyonu Başkanı Tibisay LucenaDemokratik Birlik MasasıVenezuela Birleşik Sosyalist PartisiDevlet Başkanı Nicolas MaduroMaduroChavezBolivarcıOcakEnflasyonunMauricio MacriDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24