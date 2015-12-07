Venezuela'da genel seçimi muhalefet kazandı



Venezuela Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Tibisay Lucena'nın açıklamasına göre, merkez ve muhafazakâr partilerin ittifakı Demokratik Birlik Masası (MUD) 167 sandalyeli parlamentoya en az 99 temsilci yollamaya hak kazandı.

Sosyalistler'in çöküşü

2010 yılından bu yana iktidarda bulunan Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) seçime bir grup partiyle birlikte ittifak yaparak girmişti. PSUV'un milletvekili sayısı 46'da kaldı. Seçimlere katılım oranı yüzde 74,25 olarak açıklandı.

'Bolivarcı devrim yeni bir aşamaya girdi'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sonuçları tanıdığını ve yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı. "Yolumuz barış ve demokrasi yoludur" diyen Maduro, "karşı devrimin sandıktan zaferle çıktığını" ileri sürdü. Ekonomik krizi en önemli sorun olarak niteleyen Maduro, "Hugo Chavez tarafından başlatılan Bolivarcı devrimin yeni bir aşamaya girdiğini" iddia etti.

Parlamentonun seçim sonrası ilk oturumunu 5 Ocak'ta yapması öngörülüyor.

İktidarı düşük petrol fiyatları vurdu

Enflasyonun yüzde 200'e tırmandığı Venezuela'da ekonomik kriz ve gıda maddeleri sıkıntısı halkın hoşnutsuzluğunun tırmanmasına yol açmıştı. Petrol üreticisi Venezuela, düşük petrol fiyatlarının vurduğu ülkelerin başında geliyor. Geliri bu nedenle ciddi ölçüde azalan Venezuela devleti, sosyal yardım programlarını devam ettirmekte zorlanıyordu.

Venezuela, sol partilerin iktidarı kaybettiği ikinci Güney Amerika ülkesi oldu. Arjantin'de geçen ay yapılan devlet başkanlığı seçimini merkez sağın adayı Mauricio Macri kazanmıştı.