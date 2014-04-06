Venezuela'da çıplak protesto

Hükümet karşıtı gösterilerin yaşandığı Venezuela’da bu sefer çıplak protesto gündemde... Sıradışı eylemde Venezuelalılar çıplak fotoğraflarını Twitter’dan paylaşarak Maduro hükümetini protesto ediyor.

Venezuela'da yaklaşık 2 aydır Maduro hükümetine karşı gösteriler devam ediyor.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, şimdiye kadar hükümet karşıtı ve yanlısı 35 kişinin öldüğü olaylarda, polis önceki gün gösterilerin merkez noktası Venezüela Merkez Üniversitesi'ne (UCV) müdahale etti.

Polis müdahalesi sırasında bir göstericinin soyularak çıplak halde göz altına alınması sosyal medyada öğrencilerin yeni bir kampanya başlatmasına neden oldu. Kısa sürede #çıplakolmakdahaiyidir hashtagiyle çıplak pozlar veren öğrencilere hükümet karşıtlarının katılmasıyla kampanya hızla büyüdü.