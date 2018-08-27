Venezuela'da bolivarı yeni para birimine dönüştürme uygulaması

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Venezuela Merkez Bankası (Banco Central de Venezuela), ülkenin eski yasal para birimi bolivarın, ulusal kripto para birimi Petro destekli yeni para birimi “Egemen Bolivar”a dönüştürülebildiği yeni Android uygulamasını Google Play Store’da kullanıma sundu.

Bloomberg’in haberine göre “Calculadora Soberana” adı verilen uygulamanın bolivardan beş sıfır atarak söz konusu miktarın Egemen Bolivar karşılığını hesapladığı ve şu ana kadar 10 bin kez indirildiği belirtildi. Google Play Store’da 4.7 puana sahip olan uygulamanın aynı zamanda kullanıcılara “para birimi dönüşümündeki yeni haberleri sunacağı” vurgulandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro\'nun hiperenflasyonla mücadele için hafta başında yürürlüğe koyduğu program kapsamında eski para birimi \"Güçlü Bolivar\" yerine beş sıfır atılmış ve ülkenin ulusal kripto para birimi Petro destekli \"Egemen Bolivar\" yeni para birimi olarak dolaşıma girmişti.