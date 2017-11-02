Venezuela'da bir ilk: 100 bin bolivarlık banknot

Ekonomik kriz ve hiperenflasyon ile boğuşan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkenin en büyük para birimi olacak ve bu hafta tedavüle girecek olan 100 bin bolivarlık banknotu tanıttı. Banknotun karaborsadaki değerinin ise 2,5 Amerikan dolarından az olduğu belirtiliyor.

Ülkede aylar süren iktidar mücadelesi ve muhalefetin ağırlıkta olduğu parlamentonun yetkilerine el konulmasının ardından devalüasyon sürüyor. Döviz kurunun olumsuz etkilediği halk umutsuzca çözüm yolları arıyor. Pek çok kişi ise çareyi ülkeyi terk etmekte görüyor.

Ekonomi uzmanları Madruo'nun attığı adımların ülkede yaşanan durumu rahatlatmaktan ziyade, enflasyonu daha da tırmandıracağı uyarısını yapıyor.

2017 yılı başında 500, 5 bin ve 20 binlik banknotlar piyasaya sürülmüş, ancak bu banknotlar devalüasyonun hızına yetişememişti.

Açlık ve hastalıklar tırmanıyor

Büyük bir gıda ve ilaç sıkıntısının yaşandığı ülkede hastaneler gerekli tıbbi malzemelerin sadece yüzde beşine sahip. Ülkede açlık ve hastalıklar ise giderek tırmanıyor.

Maduro devlet televizyonundan yaptığı açıklamada asgari ücrete de yüzde 30 zam yapılacağını duyurdu. Bu zamla asgari ücret 177 bin 507 Venezuela Bolivari'na ulaşacak.

Muhalefet liderlerinden Henrique Capriles, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Dünyanın en yüksek enflasyonuna karşılık yapılan maaş duyurusu Venezuela işçileriyle alay etmektir" ifadesini kullandı.

Öte yandan Maduro, aralık ayında yapılacak yerel seçimleri boykot edeceğini duyuran partileri de cezalandırmakla tehdit etti. Maduro devlet organlarına bu partileri gelecekte yapılacak seçilerden men etmeye çağırdı. Venezuela'nın önce gelen iki muhalefet partisi aralık ayında yapılacak yerel seçimleri boykot edeceğini duyurmuştu.

AP/dpa/BW/ÖA

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