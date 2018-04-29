Venezuela'da askerler muhalif başsavcının ofisini 'kuşattı'

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun önde gelen muhaliflerinden olan başsavcı Luisa Ortega'nın ofisinin etrafı askerler tarafından çevrildi.

Ortega, Twitter'dan yaptığı açıklamada askerlerin bu davranışını 'kuşatma' olarak tanımlarken, "yerel ve uluslararası herkesin gözleri önünde bu olayı kınadığını" söyledi.

545 üyeli Kurucu Meclis'in çalışmalarına bugün başlaması bekleniyor.

Ortega ise seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılması için bir soruşturma başlatmış, yerel bir mahkemeden Meclis'in göreve başlamasının engellenmesini istemişti.

Maduro, bu iddiaları reddederken. başsavcı Luisa Ortega ise iddiaların araştırılması için soruşturma başlattı.

Cuma günü Kurucu Meclis, tartışmalara ve protestolara rağmen açıldı, üyeleri yemin etti.

Diğer yanda ise başkent Caracas'ta muhalifler Meclis'e doğru yürümeye çalıştı. Eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildi.