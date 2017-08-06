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Dünya
Deutsche Welle

Venezuela'da askeri isyan bastırıldı

Tartışmalı seçimlerin ardından görevine başlayan Kurucu Meclis nedeniyle gerginliğin sürdüğü Venezuela'da, askeri bir isyanın kısa sürede bastırıldığı açıklandı.

06 Ağustos 2017 20:53

Venezuela'da ülkenin en büyük üçüncü kenti Valencia'daki bir askeri üste yaşanan hareketlilik ve eski bir yüzbaşı liderliğindeki silahlı kişilerin yayınladıkları videoyla halkı ayaklanmayla çağırmaları, ordu içinde Nicolas Maduro hükümetine karşı isyan çıktığına dair haberleri de beraberinde getirdi.

Yayınlanan videoda, etrafında kamuflaj kıyafetli 15 kişi bulunan ve isminin Juan Carlos Caguaripano olduğunu açıklayan eski yüzbaşı, "Bu bir darbe değildir... Anayasal düzenin yeniden kurulması için yapılan bir sivil ve askeri eylemdir" diyerek, acilen bir "geçiş hükümeti kurulması ve serbest seçimler düzenlenmesi" çağrısında bulundu.

Ancak iktidardaki Sosyalist Parti'nin başkan yardımcısı Diosdado Cabello, Twitter'dan yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu ve "askeri üsse saldıran teröristlerin gözaltına alındığını" duyurdu. Görgü tanıkları, şafak öncesi gerçekleşen olay sırasında silah sesleri duyduklarını belirtmişti.

Reuters'ın haberine göre, yetkililer, "teröristlerin" üsten silah çalmaya çalıştığını ve "saldırı sonrası" yedi kişinin gözaltına alındığını söyledi.

"Hedef Bolivarcı devrim"

Hükümet, sağcılar tarafından planlandığını iddia ettiği saldırının amacının, yaklaşık 20 yıl önce eski Devlet Başkanı Hugo Chavez tarafından başlatılan "Bolivarcı devrimi" yıkmak olduğunu savundu.

Sosyalist Parti yetkilisi Elias Jaua, "Miami'deki hezeyanlı akıllarca planlanan bu saldırılar, sadece Bolivarcı halkın ve silahlı kuvvetlerimizin moralini yükseltmeye yarar" ifadesini kullandı.

Venezuela'da protesto gösterilerine yol açan seçimler sonucunda üyeleri belirlenen Kurucu Meclis, uluslararası tepkilere rağmen cuma günü göreve başlamıştı. Kurucu Meclis'in ilk icraatı ise muhalif başsavcı Luisa Ortega’yı görevden almak olmuştu. Başta ABD olmak üzere; aralarında Kolombiya, Şili, Guatemala, Meksika, Panama ve Peru'nun da bulunduğu ülkeler bu karara tepki göstermişti.

Muhalefet ve ABD dahil birçok ülke, anayasa yazmak üzere seçilen yeni yasama organı Kurucu Meclis'in meşru olmadığını iddia ediyor. Hükümetin bu hamleyle, muhalefet kontrolündeki parlamentoyu baypas ederek gücünü daha da artırmayı hedeflediği öne sürülüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters,CÖ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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