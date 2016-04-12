Venezuela'da af yasası iptal edildi

Venezuela'da muhalefetin oylarıyla kabul edilen af yasası,
hükümete sadık Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Devlet Başkanı Nicolas Madura'nın başvurusunu
inceleyen yüksek
mahkeme, affın anayasaya aykırı olduğuna kanaat getirdi. Mart
ayında meclisten geçen af yasası sayesinde tutuklu muhalefet
üyeleri serbest kalacaktı.
Anayasa Mahkemesi karara parlamentonun serbest bırakılacaklar
tarafından mağdur edilenlerin haklarını dikkate almadığını
gerekçe gösterdi. Suçların siyasi olmadığına da karar
gerekçesinde yer veridi.
Aftan yararlanacaklar arasında tanınmış muhalefet lideri
Leopoldo Lopez de bulunuyordu. Lopez, 43 kişinin öldüğü 2014
yılındaki protesto eylemleri sırasında halkı şiddete teşvik
ettiği gerekçesiyle 14 yıl hapse mahkûm edilmişti.
Venezuela muhalefet partileri ittifakı aralık ayında çoğunluğa
geçmişti. Yüksek mahkeme muhalefetin oylarıyla çıkarılan
muhtelif yasaları iptal etti.