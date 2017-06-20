Venezuela'da 17 yaşındaki gösterici, polis tarafından vurularak öldürüldü

Venezuela'da hükümet karşıtı gösterilerde dün 17 yaşında bir gösterici polis tarafından vurularak öldürüldü. Nisan ayından bu yana gösterilerde ölenlerin sayısı 73'e çıktı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun istifa etmesi amacıyla düzenlenen gösteriler 80. gününe girdi. Başkent Caracas'ta düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin gösterici katıldı.

Polis göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahele etti. Göstericiler ise polise taş, motolof kokteylleri ve fişekler attı.

"Uygunsuz ve ölçüsüz güç kullanıldı"

Venezuelalı yetkililer 17 yaşındaki Fabian Urbina'nın göğsünden vurulduğunu ve en az 27 kişinin yaralandığını açıkladı. Muhafeletteki Halk İradesi Partisi milletvekili Freddy Guevara "Direnişin 80. günü ve insanlar hala yorulmadı. Sokakların artık sakinleştiğini düşünenler öyle olmadığını gördü" dedi.

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol da gösterilerle ilgili "Uygunsuz ve ölçüsüz güç kullanıldığını" açıkladı ve sorumlular hakkında soruşturma başlatılacağını söyledi. Reverol ayrıca göstercilerin şiddet eylemlerini de kınadı.

"Yabancı ülkelerin yönettiği komplo"

Muhafelet Maduro hüktümetini, "seçimleri erteleyerek diktatörlük getirmeye çalışmak", "muhalifleri hapse atmak" ve "anayasayı ihlal etmekle" suçluyor. Maduro ise gösterilerin kendi hükümetini devirmek için yabancı ülkelerin yönetttiği bir komplo olarak gördüğünü açıkladı ve kamu binalarının kundaklanmasını terörizm olarak tanımladı.

Hükümet karşıtı gösteriler ülkede gıda ve ilaç yokluğunun ardından bebek ve küçük çocukların ölümlerine yol açtıktan sonra artmıştı. Reuters ajansına konuşan bir gösterici "Yemeğimiz yok, sağlık hizmeti yok, geleceğimiz yok. Yoksa 19 yaşında burada neden savaşayım" dedi. Muhalifler, Maduro'nun anayasayı değiştirme çabalarına, demokrasiye zarar vereceği gerekçesiyle engel olmak istiyor.

Öte yandan, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Venezuela'daki krizi görüşmek için Meksika'nın Cancun kentinde dün bir araya geldi. 34 ülkeli örgüt Venezuela'daki krizle ilgili ortak bir görüş belirleyemedi. Venuzuela'nın sosyalist müttefikleri, sorunun bir iç mesele olduğunu savunurken; ABD, Kanada, Meksika ve Panama gibi ülkeler Maduro hükümetinin demokratik kurallara uymasını savunuyor.