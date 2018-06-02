Venezüela'da 39 siyasi mahkûm serbest: Barış ve uzlaşma yolunu seçenlere kapımız açık

Venezüella'da hükümet devlet başkanlığı seçimlerinin ardından aralarında eski San Cristobal Belediye Başkanı Daniel Ceballos'un da bulunduğu 39 siyasi mahkûmu serbest bıraktı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Barış ve uzlaşma yolunu seçenlere kapımız açık" dedi.

Venezüella Kurucu Ulusal Meclis Başkanı Daniel Ceballos, ilk etapta serbest bırakılan 39 mahkumu yenilerinin izleyeceğini belirtti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mahkumların serbest bırakılmalarının duyurulmasından önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Venezuela açık, samimi ve yapıcı bir diyaloğa hazır. Barış ve uzlaşma yolunu seçenlere kapımız açık" ifadesini kullandı.

Eski Belediye Başkanı Ceballos, 2014'te görevdeyken kendi şehrindeki hükümet karşıtı protestoları kışkırttığı gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.