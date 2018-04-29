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BBC Türkçe

Venezuela: Yüksek Mahkeme'ye 'helikopter saldırısı'

Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun "terör saldırısı" dediği olayda bir helikopter başkent Caracas'taki Yüksek Mahkeme binasını bombalamaya çalıştı.

29 Nisan 2018 20:30

Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun "terör saldırısı" dediği olayda bir helikopter başkent Caracas'taki Yüksek Mahkeme binasını bombalamaya çalıştı.

Hükümete göre, bir subay bir polis helikopterini alıp başkent üzerinde uçmaya başladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, şehrin üzerinde dolaşan bir helikopter görülüyor ve patlama sesleri duyuluyor.

Helikopteri ele geçirdiğine inanılan subay, sosyal medyada hükümeti kınayan bir mesaj paylaştı.

Adının Oscar Perez olduğunu söyleyen subay, yanında maskeli ve üniformalı silahlı adamlarla olduğu halde çektiği ve Instagram'da paylaştığı videoda Venezuela halkına "haydut hükümete" karşı çıkma çağrısında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Maduro, saldırıda helikopterden el bombaları atıldığını söyledi ve güvenlik güçlerinin, saldırının arkasındakileri yakalayacağına dair söz verdi.

Olayda henüz ölen ya da yaralanan olduğuna dair bir bilgi yok.

Venezuela'daki ekonomik ve sosyal kriz kötüleşirken, son iki aydan uzun süredir solcu hükümete karşı neredeyse her gün gösteriler düzenleniyor.

1 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı gösterilerde 70'ten fazla kişi öldü.

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