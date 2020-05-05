Venezuela'ya Maduro'yu devirmek için bir garip 'operasyon': "Ramboculuk oynadığı" iddia edilen 2 ABD vatandaşı tutuklandı

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Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için düzenlenendiği iddia edilen "operasyon"da görev aldıkları suçlamasıyla iki ABD vatandaşı gözaltına alındı

Eski bir ABD özel güçler askeri olan Jordan Goudreau, geçen günlerde Venezuela liderini devirmek için bir operasyon düzenlediklerini iddia etmişti. Karakas yetkilileri "deniz istilası" olarak nitelendirdikleri girişimin başarısız olduğunu iddia etti. Yayınladığı videolar aracılığıyla açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki Goudreau ise "askerlerinin savaşmaya devam ettiğini" ifade etti. 'Operasyon' hakkında neredeyse hiç detay bulunmuyor. Geçen günlerde başkent Karakas'ta bir çatışma kayıtlara geçmedi.

Maduro dün akşam devlet televizyonunda yaptığı açıklamalarda olayla ilgili olarak 13 "teröristin" yakalandığını söyledi. Venezuela lideri, 'operasyon'un Vaşington ile koordinelii bir şekilde düzenlendiğini ve amacın Karayip kıyısından Güney Amerika ülkesine girip kendisini devirmek olduğunu söyledi.

Maduro açıklamaları sırasında Airan Berry ve Luke Denman isimli iki ABD vatandaşına ait pasaport ile kimlik kartları gösterdi. Maduro, iki ABD vatandaşının da gözaltında olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan Goudreau, tutuklanan Berry ve Denman'ın da 'operasyon'un bir parçası odluğunu ifade ederek, "Onlar benimle çalışıyorlar. Benim adamlarımdı" dedi.

Planı gerçekleştirilmeden önce durdurduklarını bir kez daha vurgulayan Maduro tutuklananlar için, "Ramboculuk oynuyorlardı. Kahraman olmaya çalışıyorlardı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tutuklamalarla ilgili bir açıklamada bulunmadı. ABD'li yetkililer bahsi geçen 'operasyon'un Vaşington'la bağı olduğu iddiasını kesin bir dille inkar etmişti.

Ülkedeki muhalif lider Juan Guaido, olaya şüpheyle yaklaşarak Maduro'nun dikkatleri geçen hafta sonu meydana gelen ölümcül hapishane isyanından uzağa çekmeye çalıştığını dile getirdi.