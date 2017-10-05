Venezuela Türk yatırımcıları bekliyor

İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Ankara Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramon Gordils, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, “Türk şirketleriyle çalışmayı çok istiyoruz” dedi.

Venezuela Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramon Gordils ve Venezuela Türkiye Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’a ziyarette bulundu.

Başta madencilik ve inşaat olmak üzere pek çok alanda Türk şirketleri ile çalışmak istediklerini söyleyen Gordils, para transferinin kolaylaştırılması konusunda Türkiye ile anlaşma yapacaklarını bildirdi. Gordils, ticari ilişkilerde para biriminden kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için ödemelerde Türk Lirası’nı da kullanmaya başlayacakları müjdesini verdi. Türk Hava Yolları’nın haftada iki kez Başkent Karakas’a uçuşu bulunduğunu hatırlatan Gordils, “Artık uzak değiliz. 12 saatte Karakas’a ulaşabiliyorsunuz. İlişkilerde uzaklık sorun değil” diye konuştu. Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun Türkiye’yi ziyareti sırasında ticaret anlaşması imzalanacağını belirten Gordils, gümrüklerde son 6 ayda önemli iyileştirmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Gordils, ATO Yönetimi ve üyelerini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla 6 Ekim Cuma düzenlenecek olan “Türkiye-Venezuela İş Forumu”na davet etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da konuşmasında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gordils ve Büyükelçi Reyes’i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, her iki ülkenin de ticaretin geliştirilmesine çok ihtiyacı olduğunu söyledi. “Alışverişin Türk Lirası ile yapılması bizi çok memnun eder” diyen Baran, bunun radikal ve gerçekçi bir karar olduğunu kaydetti. Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun ziyaretinin Türkiye’ye verdiği önemi gösterdiğini ifade eden Baran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bütün dünya ile ticareti geliştirmeye çok önem veriyor. İnşallah halihazırda düşük seviyede bulunan ticaretimizi artırırız” dedi.

Baran, Türkiye ile Venezuela arasında ticaretin gelişmesi için aşılması gereken sorunları da “nakliyenin, bankacılık işlemlerinin ve ihracat belgesi alımının uzun sürmesi, gümrüklerdeki prosedürlerin fazla olması, fazladan gümrük vergisi, para transferiyle ilgili problemler” olarak sıraladı. Baran, Ankara ekonomisi hakkında da konuk heyete bilgi verdi.